Ekim'de TÜFE Yıllık %48,58 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de TÜFE Yıllık %48,58 Arttı

TÜİK, Ekim 2024 itibarıyla TÜFE'nin yıllık %48,58, Yİ-ÜFE'nin ise %32,24 arttığını açıkladı.

04.11.2024 10:21
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 47,10, aylık yüzde 2,69 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 32,24 arttı, aylık yüzde 1,29 arttı

Yİ-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,85 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,11 artış, imalatta yüzde 32,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,47 artış ve su temininde yüzde 43,19 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 31,79 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 41,48 artış, enerjide yüzde 14,54 artış ve sermaye mallarında yüzde 33,84 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,61 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,85 artış, imalatta yüzde 1,61 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,56 azalış ve su temininde yüzde 1,55 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,90 artış, enerjide yüzde 0,56 azalış ve sermaye mallarında yüzde 0,67 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de TÜFE Yıllık %48,58 Arttı - Son Dakika

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