Ekimde İnek Sütü Toplama Miktarı Artış Gösterdi

Ekonomi

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artışla 921 bin 187 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ekimde yıllık bazda yüzde 12,4 artarak 921 bin 187 tona ulaştı. Bu miktar, ocak-ekimde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla 9 milyon 394 bin 237 tonu buldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 145 bin 7 ton olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde de içme sütü üretimi yüzde 4,2 artışla 1 milyon 289 bin 62 tona çıktı.

Ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 yükselerek 111 bin 516 tona, ocak-ekimde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 1 milyon 97 bin 170 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 7,2 artarak 71 bin 499 ton, ocak-ekimde de yüzde 6,3 yükselişle 682 bin 876 ton oldu.

Ekimde ayran üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artarak 84 bin 760 ton, tereyağı üretimi yüzde 30,9 artışla 7 bin 983 ton olarak kayıtlara geçti. Ocak-ekim döneminde ayran üretimi yüzde 13,2 artarak 780 bin 68 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 13,5 artışla 83 bin 100 tona ulaştı.

Eylülde 903 bin 749 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ekimde yüzde 1,9 arttı. Eylülde 135 bin 343 ton olan içme sütü üretimi ise ekimde yüzde 7,1 artış gösterdi.