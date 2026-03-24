EKK Toplantısı Gerçekleşti

24.03.2026 10:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında EKK toplantısı yapıldı. Ekonomik konular görüşüldü.

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Nihat Zeybekci ve Ahmet Baha Öğütken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, makroekonomik gelişmelerin, ABD/İsrail-İran savaşının dış ticarete etkileri, AB ile ticari ilişkilerde son dönem gelişmeler ve serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin değerlendirmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
