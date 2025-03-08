Malatya’da Engelli ve Şehit Yakınlarına Bayilik İmkanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Ekmek Gıda San. ve Tic. A.Ş (MEGSAŞ), aracılığı ile şehit yakınları, gazi ve muhtaç durumdaki engelli vatandaşlara yönelik istihdam kapsamında yürütülen sosyal proje ile vatandaşları topluma kazandırmaya devam ediyor.

Bayilik müracaatında bulunan ve ilana başvuranlar içerisinden şartları sağlayanlar Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in katılımlarıyla noter huzurda gerçekleştirilen kura çekimi ile bayiliklerini aldılar. Bayilik için toplamda 116 müracaat gerçekleşmiştir. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde 40 vatandaş kura çekimine katılma hakkı kazanmış olup Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda 15 asil ve 25 yedek olmak üzere kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

"Kurada çıkan arkadaşlarımıza Allah işlerini hayırlı etsin"

Sosyal Belediyecilik kapsamında projelerinin devam edeceğini belirten Başkan Er yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren en fazla karşılaşmış olduğumuz talepler arasında maalesef iş talepleri gelmekteydi. Bu talepleri Belediye olarak karşılamamız elbette mümkün değildi. Ancak bu sorununda çözülmesi gerektiğini düşünerek istihdam merkezi oluşturduk. İstihdam Merkezimiz iş ihtiyacı olan vatandaşlarla iş gücüne ihtiyacı olan işletmelerle arada köprü görevi görmekte. Çalışmak isteyen herkese iş bulmaya çalışıyoruz. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren hep şunu ifade ettik. Adil olacağız, şeffaf olacağız ve hesap verebilir olacağız. Çalışmalarımız da bu yönde yürütmekteyiz. Torpil, iltimas Belediyemizin kapısına dahi yaklaşmayacak. Hiçbir ayrım yapmadan Malatya'nın geneline hizmet götüreceğiz. Personel alımı noktasında da İstihdam Merkezi aracılığı ile gerekli sınav ve mülakatlardan geçtikten sonra noter aracılığı ile alımları yapıyoruz. MEGSAŞ ekmek büfelerinin bayiliği için 116 müracaat oldu. Bu müracaatlar ön mülakattan geçti. Engellilik durumu, ihtiyaç sahibi olup olmadığı gibi ilan başvurularında belirtilen şartları sağlayan 40 vatandaşımız için Noter huzurunda kura çekilişini yapacağız. Kurada çıkan arkadaşlar MEGSAŞ temsil edeceksiniz. Kurallara riayet etmenizi istiyoruz. Allah hayırlara vesile kılsın" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. - MALATYA