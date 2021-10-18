Üye Girişi
"10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buluyor - Son Dakika

"10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buluyor

18.10.2021 12:33

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tasarım ve yeni ürün geliştirmenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "TOGG'umuz var; bizim gurur markamız olacak inşallah. Bu konudaki yatırımlar hızla devam ediyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, tasarım ve yeni ürün geliştirmenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "TOGG'umuz var; bizim gurur markamız olacak inşallah. Bu konudaki yatırımlar hızla devam ediyor. Dolayısıyla otomotiv endüstrisi bizim ana noktalarımızdan biri olmaya devam edecek." dedi.

Turagay, OİB tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinatörlüğünde "Hareketlilik ekosisteminde çözümler" teması ile bu yıl 10'uncusu çevrim içi düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın açılışında yaptığı konuşmada, bu organizasyonun ihracat ve Türkiye'nin katma değerli üretimini artırması bakımından önemini vurguladı.

Otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Turagay, "Rakamlara bakıldığında 21 milyar doların üzerine ulaşmış durumda. Türkiye'nin en önde gelen ihracat sektörlerinin başında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın zor geçtiğini anlatan Turagay, yarı iletken çip üretiminde yaşanan sıkıntıların bir şekilde üretime ve ihracat rakamlarına da yansıdığını söyledi.

Turagay, otomotivde önde gelen fabrikalarda üretime ara verme süreçlerinin yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yaşanan sıkıntıyı bizatihi hissediyoruz. Bu bizim ihracatımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen baktığımızda Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ının üzeri Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Dolayısıyla bu da aslında bu alanda ne kadar rekabetçi olduğumuzun temel göstergesi. Otomotiv ihracatı tabii ki temel sürükleyici ihracat. Toplam otomotiv ihracatımızın yüzde 33-34'ü binek otomobilden oluşuyor ama binek otomobildeki kriz de bir şekilde bizim ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor." diye konuştu.

"TOGG bizim gurur markamız olacak"

Otomotiv endüstrisinin değişim süreci içinde olduğunu belirten Turagay, hibrit otomobillerden elektrikli otomobillere, otonom araçlardan yeni teknolojilere kadar her gün yeni keşiflerle, yeni icatlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Turagay, otomotiv sektörünün bu değişime ayak uydurması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu açıdan tasarım ve yeni ürün geliştirme, Türkiye'nin geleceği açısından çok önem arz ediyor. TOGG'umuz var; bizim gurur markamız olacak inşallah. Bu konudaki yatırımlar hızla devam ediyor. Dolayısıyla otomotiv endüstrisi bizim ana noktalarımızdan biri olmaya devam edecek. Burada çok daha rekabetçi olmak için, yeni değişen sisteme ayak uydurabilmek için biz de devlet olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda sizleri temin etmek istiyoruz. Tasarım yarışmasına katılan tasarımcı arkadaşlarımıza kuluçka merkezinde de birtakım imkanlar sağlanıyor. Tasarım yarışmasının finalistlerine, yurt dışında imkanlar sağlıyoruz. Amacımız çok belli. Türkiye'de tasarımı ve inovasyonu mümkün olduğu kadar azami seviyelere çıkarıp, katma değerli ihracatımızın payını bir şekilde artırabilmek. Bunun için sabah akşam çalışıyoruz. Bugünkü yarışmaya katılan yarışmacı arkadaşlara, tasarımcılara başarılar diliyorum. Bu tasarım ve yenilikçi ürün geliştirmelerin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileşeceğine inanıyorum. Ticarileşmesi için elimizden geleni yapacağız."

Otomotiv Endüstrisi, İhracat, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi '10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi 12:16 Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti 12:12 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi 12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti 11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti Adam, 11:30 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na 11:15 Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor 10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor

Son Dakika Haberleri
12:15 Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada
12:11 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti
12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
11:29 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi
11:18 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada         
12:15
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru         
11:32
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
11:14
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 12:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: "10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement