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AB'nin 5 milyar avroluk Brexit fonu yürürlüğe girdi - Son Dakika

AB'nin 5 milyar avroluk Brexit fonu yürürlüğe girdi

08.10.2021 11:07
AB'nin 5 milyar avroluk Brexit fonu yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ekonomilerini Brexit'in olumsuz etkilerinden korumak üzere hazırlanan 5 milyar avroluk fon bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ekonomilerini Brexit'in olumsuz etkilerinden korumak üzere hazırlanan 5 milyar avroluk fon bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Brexit Uyum Fonu'nun kurulmasına ilişkin düzenleme AB Resmi Gazetesinde yayımlandı.

Böylece, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla 5 milyar avroluk fon kurulmuş oldu.

Fon, Brexit'in AB ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve bölgesel etkileriyle mücadeleye katkı sağlamak için kullanılacak.

Söz konusu fonun 1,6 milyar avroluk kısmı 2021 yılında dağıtılacak. Geriye kalan 3,4 milyar avro ise 2025'e kadar kullanılacak.

Fon, özellikle Brexit'ten etkilenen işletmelere, balıkçılara ve yerel topluluklara destek sağlayacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından, "Brexit Uyum Fonu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi." paylaşımında bulundu.

Fonun üye ülkelerin dayanışmasını ortaya koyduğunu belirten Michel, Brexit'ten etkilenen herkesin söz konusu kaynaktan faydalanabileceğini ifade etti.

Fonun, İrlanda'ya yaklaşık 1 milyar avro, Hollanda'ya 810 milyon avro, Fransa'ya 670 milyon avro, Almanya'ya 590 milyon avro ve Belçika'ya 350 milyon avro mali destek sağlaması bekleniyor.

Fonla, özellikle Brexit'ten etkilenen balıkçılara önemli miktarda yardım sağlanması planlanıyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.

Birleşik Krallık, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Brexit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'nin 5 milyar avroluk Brexit fonu yürürlüğe girdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AB'nin 5 milyar avroluk Brexit fonu yürürlüğe girdi - Son Dakika
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