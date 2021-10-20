AB ülkelerinde yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji krizi öncesi dönemi kapsayan yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen tutar ortalama 21,92 avro oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 21,34 avro seviyesinde gerçekleşmişti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde yılın ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde geçen yılın ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 21,34 avro ödenirken, bu rakam 2021'in ilk yarısında 21,92 avroya çıktı.

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,03 avro ödenirken, bu ülkeyi 10,24 avroyla Bulgaristan, 12,79 avroyla Malta ve 12,81 avroyla Hollanda izledi.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'da hanehalkları 100 kilovatsaat elektriğe 31,93 avro ödedi. Almanya'yı 29 avroyla Danimarka, 27,02 avroyla Belçika, 25,55 avroyla İrlanda, 23,23 avroyla İspanya ve 22,59 avroyla İtalya takip etti.

Yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 6,39 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 6,45 avro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 9,61 avroyla Hollanda'da yapılırken, bu ülkeyi 8,95 avroyla Danimarka, 7,62 avroyla Portekiz, 7,03 avroyla İtalya, 6,91 avroyla İspanya, 6,78 avroyla Fransa ve 6,47 avroyla Almanya izledi.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Litvanya'da gerçekleşti. Litvanya'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hanehalkları ortalama 2,79 avro ödedi. Bu ülkeyi 2,97 avroyla Letonya, 3,07 avroyla Macaristan, 3,17 avroyla Romanya ve 3,68 avroyla Bulgaristan takip etti.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji fiyatlarının hızla artış yaşandığı dönemin öncesini kapsıyor. Avrupa ülkelerinde gaz ve elektrik fiyatları son aylarda hızla artış gösterdi.