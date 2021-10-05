Üye Girişi
ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı - Son Dakika

ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı

05.10.2021 17:51
ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı, System.String[]

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık bazda 0,2 puan artışla 61,9 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık bazda 0,2 puan artışla 61,9 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ISM, eylül ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 61,9 değerine yükseldi.

Bu dönemde hizmet sektörü büyümesindeki artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 60 değerini alması yönündeydi. Endeks, ağustosta 61,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, eylülde aylık bazda 2,2 puan artışla 62,3'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,3 puan artarak 63,5 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,7 puan azalışla 53'e geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 17 endüstrisinde büyüme olduğunu, daralma gösteren tek sektörün "tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık" olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de eylül ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 54,4'ten 54,9 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 55,1 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek 17:39 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek Kur farkı buna da sebep oldu! Yunan ve Bulgarlar balık alışverişini bile Edirne'den yapıyor 17:28 Kur farkı buna da sebep oldu! Yunan ve Bulgarlar balık alışverişini bile Edirne'den yapıyor Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı 17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi 16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek 14:40 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Erdoğan'ın 14:20 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?

Son Dakika Haberleri
17:28 Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü
17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı
17:18 Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı
16:42 Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı
16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi
16:34 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
16:27 Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti
16:02 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021
Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim         
17:53
Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü Son dakika! Altının kilogramı 497 bin liraya düştü         
17:29
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı         
17:26
Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı         
17:18
A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı         
16:35
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 17:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement