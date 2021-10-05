ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık bazda 0,2 puan artışla 61,9 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ISM, eylül ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 61,9 değerine yükseldi.

Bu dönemde hizmet sektörü büyümesindeki artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 60 değerini alması yönündeydi. Endeks, ağustosta 61,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, eylülde aylık bazda 2,2 puan artışla 62,3'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,3 puan artarak 63,5 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,7 puan azalışla 53'e geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 17 endüstrisinde büyüme olduğunu, daralma gösteren tek sektörün "tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık" olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de eylül ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 54,4'ten 54,9 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 55,1 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.