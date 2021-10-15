Ağır hizmet araçlarında daha düşük emisyon seviyesine geçiliyor

Taşımacılık kaynaklı emisyonların azaltılması amacıyla, daha düşük emisyon değerlerine sahip ağır hizmet araçlarının üretilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğin yürürlüğe gireceği 15 Şubat 2022 tarihinde ağır hizmet araçlarında halihazırda Avrupa Birliği ve Türkiye'de eş zamanlı uygulanan "Euro 6D" emisyon normundan "Euro 6E" emisyon normuna geçilecek.

Söz konusu tarih itibarıyla üretilecek daha düşük emisyon değerlerine sahip ağır hizmet araçlarının yolcu ve yük taşımacılığında kademeli olarak kullanıma girmesiyle taşımacılık kaynaklı emisyonların azaltılması hedeflenirken, ilgili dönüşümün orta ve uzun vadede Türkiye'nin hava kalitesine olumlu etkileri olacağı öngörülüyor.

Bakanlıkça uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalar sayesinde, Türkiye otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması, böylelikle kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması yoluyla daha çevreci araçların kullanımı sağlanıyor.