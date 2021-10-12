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AK Parti Milletvekili Nasır, Torbalı'da müteahhitlerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Nasır, Torbalı'da müteahhitlerle bir araya geldi

12.10.2021 12:20
AK Parti Milletvekili Nasır, Torbalı'da müteahhitlerle bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, demir, çimento ve betona maliyet artışlarının üzerinde zamlar geldiğini, konuyla ilgili Rekabet Kurumu nezdinde yapılacak başvurunun takipçisi olacaklarını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, demir, çimento ve betona maliyet artışlarının üzerinde zamlar geldiğini, konuyla ilgili Rekabet Kurumu nezdinde yapılacak başvurunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Torbalı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre Necip Nasır, inşaat malzemelerindeki fiyat artışlarını protesto amacıyla 15 gün yapı durdurma kararı alan Torbalı Ticaret Odası (TTO) İnşaat Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen Nasır, zamların farkında olduklarını, bu konuda inşaatçılara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Hammadde tedarikinde fırsatçılık yapanların olduğunu ve hükümetin gerekli önlemleri aldığını ifade eden Nasır, şunları kaydetti:

"Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerekli aksiyonları daha hızlı alarak bu sorunu çözeceğiz. Demirde yüzde 143 artış söz konusu. Ben de mühendisim, döviz zamlarını, hurda maliyetlerini ekleyip hesaplama yaptım, olması gerekenin kat ve kat üstünde bu rakamlar. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş, ihracata kota koydu. Demircileri, çimentocuları ikaz etti. Sizden ekstra para isteyen olursa beni arayın, herkes kendine çeki düzen verecek. Rekabet Kurumu'na yapılacak olan başvurunun da takipçisi ve destekçisi olacağız."

TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ise ilçede önceki yıllarda 15 bin konut inşa edildiğini, bu yıl gelen zamlar sonrası inşa edilen konut sayısının 9 bine düştüğünü aktardı.

Torbalı'da konut stokunun tükendiğine işaret eden Olgun, şu ifadeleri kullandı:

"Alım gücünün de düşmesiyle çok ciddi bir sorun bizleri bekliyor. Bugün bütün inşaatçılarımız kartelleşen firmalardan muzdarip. 15 gün Torbalı'da yapı durdurma eylemi yaptık. Bir nebze de olsa indirim sağlandı ama bu istediğimiz seviyelerde değil. Geldiğimiz noktada Rekabet Kurumu'nun kapısını çalmaktan başka çaremiz kalmadı. Sayın vekilimizle birlikte daha önce kartelcilere karşı savaş vermiştik ve firmalara ciddi cezalar yazılmıştı. Şimdi de vekilimizden bu süreçte bize destek olmasını talep ediyoruz."

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın, Meclis Başkanı Erkan Aksoy ve sektör temsilcileri katıldı.

Milletvekili, Necip Nasır, AK Parti, Torbalı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti Milletvekili Nasır, Torbalı'da müteahhitlerle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Nasır, Torbalı'da müteahhitlerle bir araya geldi - Son Dakika
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