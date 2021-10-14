Ako Akü'den "akü ömrünün erken bitmesini engelleyecek" öneriler

Ako Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, "Gevşek veya aşınmış akü bağlantıları, şarj sorunları, araca uygun olmayan akü kullanımı ve sıcaklığın dip veya üst yaptığı hava koşulları akünün zamansız bitmesine neden olan en yaygın nedenlerdir." ifadesini kullandı.

Ako Grup'tan yapılan açıklamada, Büyükkalender'in aşırı hava koşullarının akü ömrünü olumsuz etkilemesine engel olacak önerilerine yer verildi.

Bir akünün zamansız bitmesine neden olabilecek çok fazla unsur bulunduğunu kaydeden Büyükkalender, bu unsurların akü kaynaklı sorunlar, elektrik sistemi sorunları ve basit kullanıcı hataları olmak üzere üç temel nedene dayandığını bildirdi.

Bunlardan bazılarını basit önlemlerle engellemenin mümkün olduğunu, ancak akü kaynaklı problemlerin kesin bir çözüm yolunun bulunmadığını kaydeden Büyükkalender, akünün standart ömrünün 5 yıla yaklaştığını, teknoloji ve sıcak hava koşullarının akünün ömrünü şekillendirdiğini anlattı.

Büyükkalender, araba aküsünün zamansız bitmesinin en yaygın nedenlerine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gevşek veya aşınmış akü bağlantıları, şarj sorunları, araca uygun olmayan akü kullanımı ve sıcaklığın dip veya üst yaptığı hava koşulları akünün zamansız bitmesine neden olan en yaygın nedenlerdir. Bu sorunlardan hava koşulları bir aküyü kendi kendine bitirmeye yönlendirebilir. Soğuk hava koşulları ve eksi dereceler aküden yüksek performans gerektirir, zayıflamış akülerin çalışmasını zorlaştırır. Çok düşük sıcaklıklarda motor yağının bile kıvamı değişir.

Bu durum aracın marş gücü ihtiyacını arttırır. Isıtıcılar, araç içi ışıklar ya da silecekler gibi aküyü tüketen unsurlar da devreye girince akünün performansı kritik hale gelir. Akü zayıf ise zorlanmaya başlar. Özellikle soğuk bir kış gününün erken saatlerinde marşa basınca aracınız zorla çalışır veya sizi yolda bırakabilir."

"Soğuk havalar kadar sıcak da aküye zarar verebiliyor"

Hulki Büyükkalender, sadece soğuk havaların değil yüksek sıcaklıkların da aküyü kimyasal ve fiziksel olarak etkileyebileceği belirterek, yazın akü ömrünü uzatmak için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Araç 2 ayı geçen sürelerde hareketsiz kalıyorsa akü bir servise şarj ettirilmeli. Uzun süre kullanılmayacaksa aracın ilave tüketicileri açık bırakılmamalı. Günümüz araçları tamamen kapalı iken bile aküden enerji tüketmektedir. Akünün kutup başları, korozyon ve paslanmaya karşı kontrol edilmeli ve mümkünse sıvı temasından korunmalı. Titreşim kaynaklı hataların büyük problemlere yol açmaması için akü araç standardına uygun biçimde sabitlenmeli. Akü alırken güncel teknoloji kullanan markalar tercih edilmeli."

Büyükkalender, Ako Akü'nün, matrix press (punch) ve kaizen tüneli üretim modelleriyle üretim yapan tek üretici olma özelliği taşıdığını kaydederek, "Stop-start teknolojili araçlar için gerçekleştirdiği Ar-Ge ve ürün çalışmalarıyla bu teknolojinin dünyadaki gelişimine katkı sağlıyor. Ako Akü tarafından ürünlerin morfolojik yapısında yapılan gelişmeler ile konvansiyonel ürünlere göre 2 kat daha fazla yüksek çevrim ömrü sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.