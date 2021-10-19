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Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor - Son Dakika

Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor

19.10.2021 10:11
Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor

Ankara Akyurt Belediyesinin desteği ile kurulan Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde üretilen ürünler tüketiciler ile buluşmaya başladı.

Ankara Akyurt Belediyesinin desteği ile kurulan Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde üretilen ürünler tüketiciler ile buluşmaya başladı.

Akyurt Belediyesinin desteği ile kurulan Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üreten kadınları üretimi hızlandırdı. Kadın kooperatifi olarak kurulan kooperatifte tarımsal ürünlerin dışında el emeği sepet üretiliyor, ürünler sepetlerle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Satış ofisinin de açılmasıyla faaliyetlerini hızlandıran kooperatife ilgi her geçen gün artıyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, ata tohumundan elde ettikleri sebze ve meyvelerle ürettikleri ürünleri tüketicilerle buluşturan Akyurt'un hamarat kadınlarını belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte ziyaret etti. Kadınlarla beraber el değirmeninde yarma öğüten Çam, ata tohumuna dikkat çekti. Çam, "Akyurt kısa zamanda çok hareketli günler yaşamaya başladı ve öyle de devam ediyor. Belediye hizmetlerinin yanında bu kooperatif gibi sosyal ve ekonomik bir alan oluşturmayı da başardılar. Akyurtlu kadınların ürettiklerini Ankara'daki fuarlara katıldığımız için takip ediyoruz. Akyurt'ta da böyle bir satış ofisi ile ürünlerini pazarlayacakları bir alana kavuşmuş oldular. Yerli tohumun önemini hepimiz biliyoruz. Sağlıklı ve güçlü bir tarım için yerli tohumu korumalıyız. Hem çiftçilerimiz hem de üreten kadınlarımız bunun bilincinde. Buradaki ürünler tamamen organik ve katkısız. Ayrıca üretim yöntemleri de tamamen geleneksel yöntemler. Bundan kopmamalıyız. Dışarıda el değirmeninde yarma öğütme deneyimini de burada yaşadık" diye konuştu.

Akyurt'u tanıttılar

Akyurt'un sanayisiyle öne çıkmasının yanında tarımsal ürünlerde de ciddi bir üretim kültürü ve potansiyeli olduğunu söyleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise kadınların ürettikleri ürünler ile ilçenin tanıtımına katkı sağladığını söyledi. Ayık, "Akyurt Belediyesi olarak üreten kadınlarımızı bir çatı altında toplayıp hem kendilerine hem de Akyurt'a katkı sağlayabilecekleri ortamı oluşturduk ve Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurulmasına öncülük ettik. Kooperatifin üretim alanı tarımsal ve kültürel üretim. Geleneksel kışlık kuru yiyeceklerimiz, ev yapımı pekmez, reçel, erişte makarna, doğal ürünler, meyveler, ahlat, alıç gibi çok göz önünde olmayan meyvelerden yapılan marmelatlar, örgü sepet, köy ekmeği, coğrafi işaret olan yöremize özgü tarım ürünleri, Akyurt'un adını fuarlara ve zincir marketlerin reyonlarına taşıyor. Meşhur Teberik fasulyemiz çok bilinen büyük bir marketler zincirinin yiyecek reyonunda boy gösteriyor. Ankara'da bugüne kadar çok sayıda fuarda yer alarak Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin ve Ankara dışından gelenlerin ilgisini çekip, İlçemizi tanıtımına da önemli bir katkıda bulundular. Emekleri için tüm kadınlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA

Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor
Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor
Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor
Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor
Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor
Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor
Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor
Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor

Lütfiye Selva Çam, Milletvekili, Hilal Ayık, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akyurt'un hamarat kadınları üretiyor - Son Dakika Ekonomi


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