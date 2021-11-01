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Almanlar ucuz akaryakıt için Çekya'ya geliyor - Son Dakika

Almanlar ucuz akaryakıt için Çekya'ya geliyor

01.11.2021 18:42
Almanlar ucuz akaryakıt için Çekya'ya geliyor

Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Avrupa'da, Almanlar ucuz akaryakıt için komşu ülke Çekya'yı tercih ediyor.

Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Avrupa'da, Almanlar ucuz akaryakıt için komşu ülke Çekya'yı tercih ediyor.

Avrupa'da artan akaryakıt fiyatlarının ardından sürücüler daha uygun fiyatlı akaryakıt satan komşu ülkelere akın ediyor. Yüksek akaryakıt fiyatları ile boğuşan Almanlar, Çekya'ya yönelmeye devam ediyor. Almanya'nın Çekya'ya sınırı olan Saksonya ve Bavyera eyaletlerinden gelen sürücüler hafta sonları uzun kuyruklara sebep oluyor. Litrede 43 cent (yaklaşık 4.79 TL) kar eden Almanlar, bazı ihtiyaçlarını da Çek marketlerinden karşılıyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Hof şehrinde 1 litre Natural 95 benzin 1.80 euro'ya (yaklaşık 20.11 TL) satılırken, Hof'tan yaklaşık 55 kilometre uzakta bulunan Çekya'nın Cheb şehrindeki benzin istasyonlarında ise aynı benzinin 1 litresi 1,37 euro'ya (yaklaşık 15.28 TL) satılıyor. Litre başına 43 cent (yaklaşık 4.79 TL) tasarruf eden Almanlar, depo başına ise 20 euro (yaklaşık 223 TL) ila 30 euro (334 TL) arasında değişen miktarlarda tasarruf ediyorlar.

Çek sürücüler Alman sürücülere kızgın

Akaryakıt fiyatları Almanya'daki fiyatlara göre daha ucuz olsa da Çekya'da da akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Sınır ülkeleri içerisinde en uygun akaryakıtın satıldığı Çekya'da sürücüler ülke içinde daha ucuz akaryakıt satan benzin istasyonlarına yöneliyor. Cheb şehrinde ucuz akaryakıt satan bir benzin istasyonunda uzun kuyrukta sırasını bekleyen Çek sürücü Jan Holecek (38) "Mevcut akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve yükselmeye devam etmesi araç sahipleri için çok kötü bir durum. Bizler de şehrimizdeki en ucuz akaryakıtı satan benzin istasyonlarına yöneliyoruz. Fakat Almanya sınırında olmamızdan dolayı ucuz akaryakıt için buraya gelen Alman sürücülerin yol açtığı kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. Pandemi döneminde 22 krona (yaklaşık 9.49 TL) benzin alabilirken şimdi 34.90 krona (yaklaşık 15 TL) alıyoruz. Pandemi sonrası fiyatların artmasını anlayabiliyorum ama bu fiyatlar çok fazla. Artık son bulmalı, kuyrukta beklemek istemiyorum" dedi.

Sadece araç deposunu değil, bidonları da dolduruyorlar

2012 yılının Ağustos ayından beri en yüksek seviyeye çıkan Almanya'daki akaryakıt fiyatları, Alman sürücüleri Çekya sınırına yakın olan Çek benzin istasyonlarına yöneltiyor. Uzun kuyrukların oluştuğu istasyonlarda bir sürücünün yakıtını alıp kasada ödeme yapması 40 dakika sürüyor. Almanya'daki yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle Çekya'ya gelen Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonları da dolduruyor. Sınır kasabalarında bulunan restoranlarda da yoğunluk yaşanırken artışın yüzde 30'a yaklaştığı belirtiliyor. Çekya'daki marketlerden de alışveriş yapan Almanların özellikle sigara satın aldığı görülüyor.

Almanya'da enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyesinde

Alman Federal İstatistik Ofisine göre, tüketici fiyatları yükselmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Enflasyon oranı, Aralık 1993'ten bu yana ilk kez Eylül'de yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederse Kasım ayında enflasyon oranı yüzde 5'i bulabilir. - PRAG

Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, Akaryakıt, Almanlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Almanlar ucuz akaryakıt için Çekya'ya geliyor - Son Dakika Ekonomi


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