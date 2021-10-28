ALTİD Başkanı Sili: "Rus dili konuşulan ülkelerin turizm profesyonelleri fuarda yoğunluk oluşturuyor"

Antalya Turizm Fuarı'nda 2022'ye yönelik olumlu sinyaller alındı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı temsil etti. Konu ile ilgili konuşan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, fuara gelen ziyaretçi kitlesinden bahsederek "Ziyaretçi kitlesine baktığımızda ise Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Rus dili konuşulan ülkelerin turizm profesyonellerinin fuarda yoğunluk oluşturduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Antalya Turizm Fuarı'nda (ATF) Alanya tanıtımı yapıldı. 2 gün süren fuara 20 ülkeden 2 bin civarında acente temsilcisi katıldı. Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil etti. Organizasyonla ilgili görüşlerini aktaran Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Antalya ve Alanya'mız için önemli bir fuar. Aynı zamanda ağırlıklı olarak kaynak pazarlarımızın temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği bir organizasyon. Yüz yüze görüşmelerin yapıldığı, hem psikolojik hem de ticari açıdan zincirleri kıracak nitelikte. 3'üncü kez düzenlenen bu fuar her geçen sene gelişmekte ve daha geniş olanaklar sunmakta" dedi.

Düzenlenen panellere ilginin yoğun olduğunu söyleyen Sili, "Bu ilginin Antalya bağlantılı yabancı acente temsilcilerinin ürün yelpazelerini geliştirme çabasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Ziyaretçi kitlesine baktığımızda ise Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Rus dili konuşulan ülke turizm profesyonellerinin fuarda yoğunluk oluşturduğunu gözlemliyoruz" dedi.

"Fuara ilgi büyük"

ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, yaptığı açıklamada, "GMT Fuarcılık tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve her geçen yıl edindiği deneyim ve tecrübelerle yol alan ve büyüyen Antalya Turizm Fuarı, sektörün önemli bir değeri oldu. Antalya profesyonelleri olan tur operatörleri, acente ve otel temsilcileri fuara büyük ilgi gösterdi. Yurt dışından katılan temsilcilerle faydalı görüşmeler yaptık. 2022'nin geçtiğimiz son iki seneye göre daha iyi fakat zor geçeceğine yönelik sinyaller aldık" dedi. - ANTALYA