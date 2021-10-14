İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 528,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.500,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 521,80 522,00 524,80 528,00 Cumhuriyet Ata Lira 3.440,00 3.461,00 3.479,00 3.500,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 476,00 480,00 481,50 485,50 Lira(Tam) Ziynet 3.362,00 3.382,00 3.400,00 3.420,00 Yarım Ziynet 1.681,00 1.691,00 1.700,00 1.710,00 Çeyrek Ziynet 840,00 845,00 850,00 855,00

Son Dakika

İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda

Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi

Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı

Yeğenini ezerek feci şekilde ölümüne neden olan hala için 6 yıl hapis isteniyor

Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı

Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor