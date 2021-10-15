İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 528,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.500,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

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