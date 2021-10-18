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Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

18.10.2021 10:44
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterirken, konut sektöründeki yavaşlama, enerji arzındaki sıkıntılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için alınan tedbirler büyümenin yavaşlamasında etkili oldu. Ülkede, eylülde yıllık bazda perakende satışlar yüzde 4,4 artışla beklentileri aştı, sanayi üretimi ise yüzde 3,1 yükselişle piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Makroekonomik verilerden karışık sinyaller gelmesinin yanı sıra Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang de emlak şirketlerinin oluşturduğu ekonomik risklerle başa çıkabileceklerini, Evergrande'nin finansal sisteme yönelik risklerini kontrol altına alabileceklerini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.568 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1 yükselişle 7.381 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.007 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak 29.025 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 114,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 61.830 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.218 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, konut, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi


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