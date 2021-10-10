ATO Başkanı Baran, Dünya Pentatlon Şampiyonu Sertkaya ile bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Dünya Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi 11 yaş kategorisinde temsil ederek altın madalyayla dönen Modern Pentatlon Sporcusu Mustafa Sertkaya ile görüştü.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sertkaya'yı tebrik eden ve hediye veren Baran, oyuncunun spor hayatı hakkında bilgi aldı.

Baran, Sertkaya'nın yüzme, koşu ve atış olmak üzere üç ayrı etaptan oluşan yarışmalarda sergilediği başarının ve ortaya koyduğu azmin çocuklara, gençlere örnek olduğunu vurguladı.

Spor ekonomisinin önemine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Dünyada sadece spor turizmi için 200 milyar dolarlık bir gelirden bahsediliyor. Ankara son yıllarda yetiştirdiği sporcu sayısıyla sporun da başkenti. 19 Mayıs Stadyumu, yerine yenisi yapılmak üzere yıkıldı ancak henüz bu konuyla ilgili bir adım atılmadı. Başkentte modern bir stadyumun olmayışı ve uluslararası müsabakaların yapılmayışı büyük eksiklik. Ankara, yapılacak modern bir stadyum tesisiyle spor turizminden de pay alabilir ve ekonomisi hareketlenir."