ATO, serebral palsili gençler için "E-ticaret ve E-ihracat Eğitimi Projesi" başlattı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, serebral palsili gençler için başlattıkları "E-ticaret ve E- İhracat Eğitimi Projesi" ile söz konusu gençlerin ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte, ilk etapta 180 serebral palsili gencin e-ticaret alanında eğitim alarak iş hayatında atılmasını sağlamak amacıyla "E-ticaret ve E-İhracat Eğitimi Projesi"ni başlattı.

Baran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, serebral palsili çocuklar için yaptıkları söz konusu eğitim faaliyetinin bugüne kadar yaptıkları en kıymetli proje olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de 600 bine yakın serebral palsili birey olduğunu belirten Baran, "Başlattığımız proje ile gençlerimizin iş hayatına atılmasını ve diğerlerine örnek olmasını istiyoruz. Serebral palsili gençlerimiz ekonomimizin büyümesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Baran, e-ticaretin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük bir ilerleme kaydettiğini, söz konusu gençlerin de alacakları eğitimlerle zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale geleceğine işaret etti.

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş da eğitim sayesinde dünyaya açılacak serebral palsili gençlerin, en büyük sorunları olan iş bulma konusunda daha avantajlı olacağına işaret etti.

Gençler için imkansız diye bir şey olmadığını sadece destek olunması gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Şu anda bunun en güzel örneğini e-ticaretle veriyoruz. Bizim çocuklarımız, iş sahibi olacak ve tek parmağıyla bütün dünyaya açılacak." değerlendirmesinde bulundu.