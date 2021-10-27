Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 değer kaybederek 474,04 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 azalarak 7.253,27 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 düşerek 15.705,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 6.753,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 26.806,19 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1,16 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, enflasyon endişelerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara ve açıklanan şirket bilançolarına odaklandı.

İngiliz ekonomisinin yıl sonu büyüme tahmini yüzde 6,5'e yükseltildi.

Almanya'da ise bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi, Kovid-19'un kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 2,6'ya düşürüldü.

Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin sorunlar gündemdeki yerini korudu.