Aydem Yenilenebilir Enerji, ESG performans sıralamasında sektörün lideri oldu

Aydem Yenilenebilir Enerji, uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşu Moody's/Vigeo Eiris tarafından yapılan "çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans sıralamasında Türkiye'de yeniden sektörün lideri oldu.

Aydem Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Türkiye'deki imzacıları arasında yer alan şirket, Moody's/Vigeo Eiris tarafından yapılan değerlendirmede bu yıl 8 puanlık artışla puanını 65'e yükseltti.

Elde ettiği puanla, küresel ölçekte yaklaşık 5 bin şirketin yer aldığı ESG performans değerlendirmesinde en yüksek skor olan "A1 İleri Düzey" derecesini alan şirket, Türkiye'de sektör lideri olma başarısını tekrarladı.

"Hayat için enerji" yaklaşımıyla sürdürülebilir ve sorumlu enerji üretimini odağına alan şirket, "gelişmekte olan pazarlar" dünya sıralamasında yer alan 54 şirket arasında da birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve verimliliğe verdiğimiz önemle şirketimiz, elektrik sektöründe Türk şirketleri arasındaki birinciliğini tekrarlarken, uluslararası gelişmekte olan piyasalarda da sektöründeki 54 firma arasında birinci oldu. Şirketimiz, Moody's/Vigeo Eiris'in dünya çapında yaklaşık 5 bin şirket arasında yaptığı derecelendirmede, şirketlerin yüzde 98'ini geride bıraktı. Bu önemli başarı, şirketimizin ulusal ve uluslararası piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına daha uygun koşullarda erişimine önemli bir katkı sağlayacak."