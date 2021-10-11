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Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kaldığı yerden başlıyor - Son Dakika

Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kaldığı yerden başlıyor

11.10.2021 09:32
Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kaldığı yerden başlıyor

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beş kurumun bir araya gelmesiyle oluşturulan yürütme komitesi, vatandaşların üç günlük Cumhuriyet Bayramı'nı Ayvalık'ta hasat şenliklerine katılarak kutlamaları çağrısında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, ATO Labaratuvar Hizmetleri A.Ş. ve Ayvalık Ziraat Odası işbirliğiyle yola çıkılarak daha da güçlenen festival ile ilgili etkinlikler, Cunda, Küçükköy, Altınova'nın yanı sıra Ayvalık Büyük Park içindeki stantlarda düzenlenecek. Zeytinyağı tüketimini artırmaya yönelik katkıda bulunmak amacıyla, çok sayıda firmanın destek verdiği festival hasat şenliği havasında kutlanacak. Büyük Park alanında kurulacak olan zeytin ve zeytinyağı pazarında tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festival ayrıca "tarih, mimari, doğa ve lezzet kenti" olan Ayvalık'a ilgi çekmek, kente her yıl daha fazla sayıda yerli ve yabancı konuğun gelmesini sağlamak gibi bir işlev de görüyor. Yerel halkın, basının, üreticinin, tedarikçinin ve satıcıların bir araya gelerek kısa bir süre de olsa sosyal bir hareketliliği paylaştığı hasat festivali, Ayvalık turizmine de güç katıyor.

28 Ekim Perşembe günü Barbun'un çiftliğinde; konukların geniş katılımıyla hasat, yağ sıkımı, halk oyunları, animasyonlar gibi etkinliklerin ardından, gazeteci yazar Ahmet Aydın Akansu'nun "Bereket, Adalet ve Barışın Simgesi Zeytin Ağaçları" temalı fotoğraf sergisi açılacak. Akşam saatlerinde ise; Altınova'da Hüseyin Bozkurt ve platform aracılığıyla zeytin tarihi sempozyumu düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da kapsayan festivalin ikinci gününde, Büyük Park'a kortej yürüyüşü yapılacak. Park alanında ise sertifika töreni, müzik aktivitesi, tadım masası, halk oyunları, HES koduna göre zeytinyağı çekilişleri gün boyu devam edecek. Akşam saatlerinde Akçapınar Köyü'nde; "İklim Değişikliğinin Zeytindeki Hasarı" konulu sempozyum yapılacak.

Festivalin üçüncü gününde; gazeteci yazar Doğan Doğan'ın; "Anıt Ağaç" isimli sergisinin açılışı yapılacak. Küçükköy meydan etkinliklerinde ise; Boşnak müzik aktiviteleri, halk oyunları ve ilkokul çocukları için dijital hasat gerçekleştirilecek. Ardından; Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde UNESCO açılımı sempozyumunda; "Tarihsel Süreçte Zeytinin Endüstriyel Payzajda Aldığı Yol" konuşulacak. Akşam saatlerinde ise; Ayvalık sevdalısı Bekir Coşkun adına çok sevdiği ve yazları yaşamını sürdürdüğü Alibey (Cunda) Adası'nda kuruluşu tamamlanan kütüphanenin açılışı gerçekleştirilecek. Dört gün boyunca, Ayvalık'ta üreticisiyle, işletmecisiyle, markaları oluşturan iş adamlarıyla, ithalatçısıyla, ihracatçısıyla, konuklarıyla, medya mensuplarıyla, sanatçılarıyla ve halkın yoğun katılımıyla gerçek bir "şenlik" yaşanacak. Festival Altınova'da konukların katılacağı kahvaltının ardından meydan etkinlikleriyle kapanacak. - BALIKESİR

Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kaldığı yerden başlıyor
Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kaldığı yerden başlıyor
Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kaldığı yerden başlıyor

Festival, Zeytin, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kaldığı yerden başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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