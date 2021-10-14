Başkan Aras'ın Avrupa'daki temasları sürüyor

Malta'da "Malta Oteller ve Restoranlar Birliği"'nin (MHRA) 15 Ekim Cuma günü düzenleyeceği "Yansımalar: İnsanlar-Gezegenimiz-Refahımız" temalı, uluslararası birçok önemli STK'nun da yer alacağı oturumda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmacı olarak yer alacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Global Turizm Forumu Liderler Zirvesine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras daha sonra buradaki temaslarına devam etti. Brüksel çalışma ziyaretleri kapsamında, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ı ziyaret eden Başkan Aras, CHP Belçika Birlik Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya da katıldı.

Daha sonra, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Basat Öztürk'ü NATO Karargahında ziyaret eden Başkan Aras, TOBB İKV Brüksel ofisi ziyaretimde, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ile, Bodrum için AB destekli altyapı, sürdürülebilir çevre, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve turizm için işbirliği olanaklarını görüştü.

Konaklama sektörü masaya yatırılacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılacağı 15 Ekim'de, Malta'da gerçekleşecek oturumda konaklama endüstrisinin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar, küresel bağlamda Akdeniz Bölgesi'nin turizm sektöründeki konjonktürü irdelenecek.

Turizm seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve belirli güvenlik kuralları altında birçok ülkede olduğu gibi Malta'da da turizm seyahatlerinin tekrar başladığı yeni dönemde, konaklama sektörü için yeni bir yol haritası oluşturmak ve sektörün her seviyeden paydaşlarına daha parlak bir gelecek tasarlamak adına MHRA üyeleri, turizm sektörü temsilcileri ve birçok önemli siyasi lider bir araya gelecek - MUĞLA