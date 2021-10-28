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Başkan Özgener'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması - Son Dakika

Başkan Özgener'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması

28.10.2021 13:52
Başkan Özgener'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmak asli görevimizdir.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmak asli görevimizdir. Yaşadığımız çağda karşımıza hangi zorluk çıkarsa çıksın üretmeye ve çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünde açıklama yaptı. Özgener, "Cumhuriyetin ilanı, Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan Türk devriminin bir parçasıdır. Diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir. İzmir, tüm bu reformları benimsemede daima öncü olmuştur. Çok kıymetli bir kentte yaşıyor, çalışıyor, üretiyoruz. Elbette sorumluluğumuz da büyük. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmak asli görevimizdir. Yaşadığımız çağda karşımıza hangi zorluk çıkarsa çıksın üretmeye ve çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

"En değerli mirasımız"

İzmir'in, cumhuriyetin ilanında çok önemli rol oynadığını hatırlatan Özgener, şöyle devam etti: "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de İzmir'e ve İzmirlilere olan sevgisini her fırsatta dile getirmiştir. İzmirliler, Atatürk'e 14 Eylül 1922 tarihinde hemşehrilik teklif ederler ve Atatürk tarafından kabul edilir. Atatürk, 24 Eylül 1922 tarihinde İzmir Muhterem Hamiyetli Ahalisi'ne hitabı ile yazdığı mektupta, 'İzmir Belediye ve Yönetim Meclisleri aracılığı ile bana 'İzmir Hemşehriliği' sanı verildiğini öğrendim. Ülkemizin Akdeniz'e karşı ışığı olan, düşman işgalinden kurtulması için bütün ülkeyi seve seve yıllarca sıkıntılara sürüklemiş bulunan İzmir'imizin hemşehrileri arasında sayılmak, bana sonsuz bir sevinç ve övünç olmuştur' demiştir. Bu sevginin altında yatan en önemli unsur, İzmirlilerin cumhuriyetin değerlerine olan bağlılığıdır. Tüm imkansızlıklara rağmen, dünyada eşi benzeri görülmemiş inanç ve kararlılıkla kazanılan büyük zaferlerin ardından kurulan cumhuriyet, bizim en değerli mirasımızdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." - İZMİR

Başkan Özgener'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması

Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Özgener, Cumhuriyet, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Özgener'den Cumhuriyet Bayramı açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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