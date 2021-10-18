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Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan'da düzenlenen yatırım forumuna katıldı - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan'da düzenlenen yatırım forumuna katıldı

18.10.2021 12:19
Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan'da düzenlenen yatırım forumuna katıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kırgızistan Yatırım Bakanlığı'nın daveti üzerine gittiği Kırgızistan'da, kamu-özel diyaloğu formatında düzenlenen Yatırım Forumuna katıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kırgızistan Yatırım Bakanlığı'nın daveti üzerine gittiği Kırgızistan'da, kamu-özel diyaloğu formatında düzenlenen Yatırım Forumuna katıldı.

Başkan Sadıkoğlu, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un tensipleriyle Kırgızistan'ın güneyinde Fergana Vadisi'nde yer alan Batken bölgesinde gerçekleştirilen yatırım forumunun özel davetlileri arasında yer aldı. Ziyaret kapsamında ilk olarak Başkent Bişkek'te Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan ile bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, daha sonra formun yapılacağı Batken şehrine geçti. Katıldığı Forum hakkında açıklamalarda bulunan Sadıkoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 507 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, "Türkiye ve Kırgızistan bu hacmin 1 milyar dolara ulaşabilmesi için ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, bölgeye yatırımda bulunulabilecek firmalarımız, yatırım alanları, lojistik imkanlar, yatırımcılarımıza sunulan muafiyetler ve sağlanan avantajlar üzerine toplantılar gerçekleştirdik" dedi.

İş geliştirme protokolü imzalandı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Milletvekilleri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Yatırım Forumu kapsamında, Batken Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş geliştirme ve dostluk protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolün başta Batken ve Malatya şehirleri arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilmesini amaçladığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Katıldığımız yatırım forumu kapsamında önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Tacikistan ve Özbekistan'a sınırı bulunan Batken şehri, Çin ile yapılacak ticarette de önemli bir lojistik potansiyele sahip. Kırgızistan, özellikle yatırıma ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda, Türk iş insanlarına önemli ayrıcalıklar sunuyor. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda yatırımcılarımızın dış yatırımlardaki beklenti ve taleplerini aktardık, ticaret ve kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi adına yapılacak çalışmalar üzerinde mutabık kaldık. Bunun neticesinde de Batken Belediyesi ve Odamız arasında bir iş geliştirme protokolüne imza attık" dedi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Batken Valisi Abdikarim Alimbaev ve Batken Belediye Başkanı İmamnazar Burkanov'a ilgi ve destekleri için teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, Kırgızistan pazarı, yatırım fırsatları ve sunulan ayrıcalıklar hakkında Malatya TSO üyelerinin daha geniş bilgi edinebilmeleri ve ticari ilişkiler kurabilmeleri adına, Malatya TSO öncülüğünde, Kırgız temsilcilerin katılımıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Sadıkoğlu, Bişkek Büyükelçisi Doğan ile bir araya geldi

Başkan Sadıkoğlu, Kırgızistan ziyareti kapsamında Başkent Bişkek'te Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan ile bir araya geldi. Büyükelçilik binasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında gelişime açık olan ticari ilişkiler, öncelikli yatırım alanları, ülkedeki mevcut Türk yatırımcılarının görüşleri gibi birçok başlıkta istişarelerde bulunuldu.

Bişkek'teki temaslarının ardından geçtiği Batken bölgesinde, Batken Valisi Abdikarim Alimbaev ve Batken Belediye Başkanı İmamnazar Burkanov ile özel görüşmeler gerçekleştiren Sadıkoğlu, düzenlenen toplantılar, izlenimleri ve Yatırım Forumu hakkında Kırgız Medyasına röportajlar verdi. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan'da düzenlenen yatırım forumuna katıldı
Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan'da düzenlenen yatırım forumuna katıldı

Kırgızistan, Malatya, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan'da düzenlenen yatırım forumuna katıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan'da düzenlenen yatırım forumuna katıldı - Son Dakika
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