Batı Karadenizli işadamları Model Fabrika'da incelemelerde bulundu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinasyonunda bir dizi ziyaret için Mersin'e gelen Batı Karadenizli Ticaret Sanayi Odası Başkanları ve işadamları, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyarete BAKKA yönetiminden Lutfi Altunsu, Mustafa Ayhan İnanır, Sakin Eren, Osman Bahadır Kalecik, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Genel Sekreteri Cem Biçen, Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Karabük Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık ve ÇKA temsilcileri katıldı.

Fabrikaların verimliliğini artırmaya yönelik kurulan Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nin faaliyetlerini anlatan MTOSB Başkan Sabri Tekli, Batı Karadenizli TSO Başkanlarına ve İşadamlarına tek tek teşekkür ederek Mersin'e yatırım yapmaya davet etti.

Ziyaret hediye takdiminin ardından sona erdi. - MERSİN