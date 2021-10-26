Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,068110
|1,45
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,136249
|1,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,150922
|1,43
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,051483
|1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,127523
|1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,076038
|2,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011111
|1,58
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,022260
|1,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011235
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011293
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,065929
|1,78
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,011054
|1,05
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,034268
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,062988
|0,91
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,110979
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,098117
|1,22
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,043696
|1,17
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,149027
|1,16
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,093368
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,241982
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011318
|2,17
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,036828
|1,27
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,022672
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020249
|0,57
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029519
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,062526
|2,34
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,059148
|2,31
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,065119
|2,31
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,036706
|2,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,061140
|2,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032523
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,082711
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,076861
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,081545
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080472
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi