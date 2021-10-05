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BiTaksi ve Mastercard'dan iş birliği; taksilerde yeni dönem - Son Dakika

BiTaksi ve Mastercard'dan iş birliği; taksilerde yeni dönem

05.10.2021 17:00
BiTaksi ve Mastercard'dan iş birliği; taksilerde yeni dönem, System.String[]

BiTaksi ve Mastercard iş birliğiyle teması sıfıra indiren yeni ödeme çözümü BiTaksiPOS'un devreye alındığı duyuruldu.

BiTaksi ve Mastercard iş birliğiyle teması sıfıra indiren yeni ödeme çözümü BiTaksiPOS'un devreye alındığı duyuruldu. Yolcuların, taksiye ister yoldan isterse duraktan binmiş olsun, ödemelerini BiTaksiPOS aracılığıyla debit ve kredi kartlarını kullanarak temassız ve güvenli bir şekilde yapabileceği aktarıldı.

BiTaksi, Mastercard tap-on-phone çözümü entegrasyonu ile hayata geçirdiği BiTaksiPOS hizmeti ile cep telefonlarını POS cihazına dönüştürüp, yolculara yeni bir ödeme çözümü sunduğunu açıkladı. Ödeme, yolcunun kartını sürücünün telefonuna yaklaştırmasıyla sağlanıyor.

"NAKİT TAŞIMA, ATM'YE UĞRAMA DERDİNE SON VERİYORUZ"

Sektöre yeni bir finansal çözüm getirdiklerine değinen BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, dünyada bir ilke imza attıklarına dikkat çekerek "Sektörün lider uygulaması olarak aylık milyonlarca yolculuğumuza ek, yeni ürünümüz BiTaksiPOS ile de alternatif bir ödeme çözümü sunuyoruz. NFC teknolojisi sayesinde artık yolcular taksiye ister yoldan isterlerse duraktan binsinler Mastercard altyapısı ve güvencesiyle BiTaksiPOS'la anında ödeme yapabiliyor. Ödeme işlemi, yolcunun temassız ödeme özelliği bulunan kredi ya da banka kartını sürücünün telefonuna yaklaştırmasıyla güvenli bir şekilde saniyeler içerisinde tamamlanıyor. Şu anda yolculukların yüzde 35'i online ödeme yoluyla gerçekleşiyor. Şimdi ise takside nakit ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak alternatif bir ödeme yöntemini taksi kullanıcılarının hizmetine sunduk. Sürücüleri bozuk para taşıma, yolcuları nakit taşıma veya ATM'ye uğrama derdinden kurtarıp kolaylık ve zaman kazandırıyoruz. Her gün on binlerce yolculuğa güvenli ve temassız ödeme kolaylığı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Mastercard Hızlı Büyüyen Avrupa Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun ise "Pandemiyle her alanda temassız işlemlere yönelik talebin arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bu talebi ve yakın gelecekte oluşabilecek tüketici ihtiyaçlarını da gözeterek ticari işletmeleri ve bankalar arasında köprü görevi görecek yeni bir platform kurduk. Bu platformun ilk projesi olarak, hijyen ve hızlı ödemenin en fazla önem arz ettiği ulaşım sektöründe, BiTaksi ile yeni bir iş birliğine imza attık. Tap-on-Phone çözümümüzü BiTaksi uygulamasına entegre ederek dünyada ilk defa işyeri uygulaması üzerinden temassız kartlarla ödeme alınmasına imkan sağlıyoruz. Mastercard'ın yeni platformu, sürücülerin NFC özellikli android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarını Mastercard altyapısı ile BiTaksiPOS'a çeviriyor ve kısa sürede ödeme işleminin tamamlanmasına olanak veriyor. Platforma ticari partner olarak ilk dahil olan BiTaksi'yken, platforma ilk katılan banka da DenizBank oldu.  Nakdin kullanım alanlarını azaltarak hızlı ve güvenilir ödeme yöntemleri geliştirmek için yeni kurum iş birliklerimizi sürdürecek ve etki alanımızı daha da genişleteceğiz" diye konuştu.

KAZANÇLAR GÜNDE 2 DEFA TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜN HESABINDA

BiTaksiPOS ile sürücülere sağlanan bir diğer fayda ise işlem kazançlarının mevcut hesaplarına vade beklemeden günde 2 defa yatırılması. Ödemelerini BiTaksiPOS ile gerçekleştiren yolculara, sektördeki en düşük komisyon oranlarıyla avantajlı ödeme sağlanıyor. Yolcular isterlerse ödeme sonrası sürücü uygulamasının ekranında çıkan QR kodu kendi telefonlarına okutarak bilgi fişine ulaşabiliyor.


BiTaksi ve Mastercard'dan iş birliği; taksilerde yeni dönem
BiTaksi ve Mastercard'dan iş birliği; taksilerde yeni dönem
BiTaksi ve Mastercard'dan iş birliği; taksilerde yeni dönem

Mastercard, Kredi, CEO, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BiTaksi ve Mastercard'dan iş birliği; taksilerde yeni dönem - Son Dakika Ekonomi


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