Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 57.155.000.000 1,25 Koç Holding 56.804.116.320 1,11 Enka İnşaat 56.168.000.000 0,96 Ford Otosan 56.145.600.000 8,05 Garanti Bankası 38.724.000.000 0,58 Bim Mağazalar 37.858.920.000 6,81 ASELSAN 34.701.600.000 1,73 Turkcell 33.022.000.000 1,63 İskenderun Demir Çelik 32.944.000.000 1,31 SASA Polyester 29.971.200.000 8,48 Tüpraş 29.048.627.200 2,37 Akbank 27.456.000.000 0,41 Türk Telekom 26.285.000.000 2,11 Tofaş Oto Fabrikası 25.500.000.000 5,96 Şişe Cam 24.934.562.417 0,97 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,33 Arçelik 22.190.914.252 1,46 Coca Cola İçecek 21.379.864.227 2,39 Yapı ve Kredi Bankası 20.103.982.056 0,38 Sabancı Holding 19.751.110.052 0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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