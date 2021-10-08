Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 678 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.815.000.000
|1,30
|Koç Holding
|56.499.808.554
|1,10
|Enka İnşaat
|56.448.000.000
|0,96
|Ford Otosan
|54.145.413.000
|7,76
|Garanti BBVA
|39.522.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|37.160.640.000
|6,69
|ASELSAN
|35.340.000.000
|1,76
|İskenderun Demir Çelik
|34.017.000.000
|1,35
|Turkcell
|33.220.000.000
|1,64
|Tüpraş
|30.676.352.000
|2,50
|SASA Polyester
|30.464.000.000
|8,62
|Akbank
|27.456.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|25.875.000.000
|6,05
|Türk Telekom
|25.865.000.000
|2,07
|Şişe Cam
|24.597.608.871
|0,96
|İş Bankası (C)
|23.399.844.000
|0,33
|Arçelik
|21.677.360.816
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.456.175.462
|2,40
|Sabancı Holding
|20.199.998.917
|0,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,39
Kaynak: AA
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