Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 687 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 61.355.000.000 1,34 Enka İnşaat 56.560.000.000 0,96 Koç Holding 56.550.526.515 1,11 Ford Otosan 54.952.506.000 7,88 Garanti Bankası 39.186.000.000 0,58 Bim Mağazalar 37.889.280.000 6,82 Aselsan 36.160.800.000 1,80 İskenderun Demir Çelik 34.887.000.000 1,39 Turkcell 33.198.000.000 1,64 Tüpraş 31.452.651.520 2,56 Sasa Polyester 30.844.800.000 8,73 Akbank 27.508.000.000 0,41 Türk Telekom 25.795.000.000 2,07 Tofaş Oto. Fab. 25.625.000.000 5,99 Şişe Cam 24.750.769.574 0,96 İş Bankası (C) 23.489.843.400 0,33 Arçelik 21.582.758.868 1,42 Coca Cola İçecek 21.150.930.523 2,36 Sabancı Holding 20.648.887.782 0,50 Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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