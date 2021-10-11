Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 687 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.355.000.000
|1,34
|Enka İnşaat
|56.560.000.000
|0,96
|Koç Holding
|56.550.526.515
|1,11
|Ford Otosan
|54.952.506.000
|7,88
|Garanti Bankası
|39.186.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|37.889.280.000
|6,82
|Aselsan
|36.160.800.000
|1,80
|İskenderun Demir Çelik
|34.887.000.000
|1,39
|Turkcell
|33.198.000.000
|1,64
|Tüpraş
|31.452.651.520
|2,56
|Sasa Polyester
|30.844.800.000
|8,73
|Akbank
|27.508.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.795.000.000
|2,07
|Tofaş Oto. Fab.
|25.625.000.000
|5,99
|Şişe Cam
|24.750.769.574
|0,96
|İş Bankası (C)
|23.489.843.400
|0,33
|Arçelik
|21.582.758.868
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.150.930.523
|2,36
|Sabancı Holding
|20.648.887.782
|0,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,39
Kaynak: AA
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