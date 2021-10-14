Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 689 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 61.425.000.000 1,34 Ford Otosan 59.759.973.000 8,57 Enka İnşaat 57.400.000.000 0,98 Koç Holding 54.978.269.724 1,08 Garanti Bankası 38.892.000.000 0,58 ASELSAN 37.779.600.000 1,89 Bim Mağazalar 36.705.240.000 6,60 İskenderun Demir Çelik 34.510.000.000 1,37 Turkcell 33.352.000.000 1,65 Tüpraş 31.302.400.000 2,55 SASA Polyester 30.016.000.000 8,49 Tofaş Oto Fabrikası 28.000.000.000 6,55 Akbank 27.300.000.000 0,41 Türk Telekom 25.795.000.000 2,07 Şişe Cam 24.842.665.996 0,97 İş Bankası (C) 23.399.844.000 0,33 Arçelik 22.299.030.765 1,46 Sabancı Holding 20.628.483.742 0,50 Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,39 Coca Cola İçecek 19.891.795.152 2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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