Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 686 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 63.700.000.000 1,39 Ford Otosan 58.286.151.000 8,36 Enka İnşaat 56.840.000.000 0,97 Koç Holding 54.369.654.192 1,06 Garanti Bankası 37.086.000.000 0,55 Bim Mağazalar 37.069.560.000 6,67 ASELSAN 36.753.600.000 1,83 İskenderun Demir Çelik 35.844.000.000 1,43 Turkcell 33.572.000.000 1,66 Tüpraş 31.803.238.400 2,59 SASA Polyester 29.993.600.000 8,49 Tofaş Oto Fabrikası 27.850.000.000 6,51 Akbank 26.520.000.000 0,39 Türk Telekom 25.375.000.000 2,03 Şişe Cam 24.995.826.698 0,97 İş Bankası (C) 23.039.846.400 0,33 Arçelik 22.231.457.945 1,46 Sabancı Holding 20.363.231.231 0,49 Coca Cola İçecek 19.942.669.309 2,23 Türk Hava Yolları 19.885.800.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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