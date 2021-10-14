Çıraklıktan girdiği şirketi 90 ülkeye ihracat yapar hale getirdi

Çıraklık Eğitim Merkezi'nde zanaat öğrenen ve çırak olarak girdiği şirketin ortağı haline gelen Aytekin Kılıç, mesleki eğitim merkezlerine yönelik ön yargının kırılması gerektiğini söyledi.

Kılıç, AA muhabirine, meslek hayatına başlama serüvenini anlattı. 1983 yılında henüz 13 yaşındayken Kozanoğlu Kozmaksan şirketinde çırak olarak çalışmaya başladığını belirten Kılıç, 1986'da şimdiki adıyla mesleki eğitim merkezi olan çıraklık eğitim merkezine girdiğini söyledi.

Buradan mezun olduğu 1989 yılında kalfa olarak işine devam ettiğini belirten Kılıç, "Bir müddet sonra ustalık ve eğitici ustalık belgesini aldım. Yıllar içinde firmamızda çırak, kalfa, usta, usta başı ve yönetici olarak görev yaptım. 2004'te ise şirket sahibi olan ve beni yetiştiren ustamla ortak oldum. Ben işe başladığımda hiç ihracatımız yoktu şimdi 90 ülkeye ihracat yapar hale geldik. Beni yetiştiren ustabaşım da benim çalışanım oldu. Hiçbir zaman işveren-çalışan ilişkimiz olmadı. Hala görünce elini öperim." dedi.

"Ustaya asgari ücretin en az 2 katını vermek zorundayız"

Kılıç, mesleki eğitim merkezinde aldığı eğitim sayesinde sanayide değişen teknolojiye hızla ayak uydurabildiğini vurguladı. Kılıç, bir insanın beceri kazanabilmesi için mesleki eğitim merkezlerinin şart olduğunu ifade etti.

Herkesin üniversite okuması gerekmediğini söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Bizim ilk çıraklık dönemlerimizde mühendis parmakla gösterilecek kadar azdı ama şimdi çok fazla. Herkes mühendis olacak diye bir kaide yok. Fabrikamızda 120 kişi çalışıyor. Bunun 13'ü mühendis. Mesleki yeterlilikten gelen öğrenciler, lisans eğitimi alan kişilerden daha değerli bizim için. Çıraklar bugün asgari ücret alabiliyor. Asgari ücretle çalışan mühendis de var ama bir ustaya en az asgari ücretin 2 katını vermek durumundasınız. Çünkü yetişen nitelikli eleman sayısı oldukça az. Bunu artırmamız lazım."

"Oğlum da çıraklıktan mezun"

Kılıç, şu anda çırak denilen öğrencilerin firmaya geliş yaşının 16-18 olduğunu, bu yaştan sonra çocukların zor eğitildiğini dile getirdi.

Kendi dönemlerinde 12 yaşında okula girip meslek öğrenmeye başladıklarını belirten Kılıç, "11-14 yaş arasında mesleği çok iyi öğreniyorsunuz. Burada öğrenciler çalıştırılmıyor, sadece işi öğreniyorlar." dedi.

Kozanoğlu Kozmaksan çatısı altında meslek lisesi yapacaklarını söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Kendi elemanımızı, kendimiz yetiştirelim istiyoruz. Mühendis bulamıyorum diye bir kaygım yok, şu anda CV istesem 100 kişi gelir ama dişlici, CNC operatörü istesem bir kişi zor gelir. Ben bu mesleğin içinden çıktım. Mevcut sistem bana ihtiyaç duyduğunda, ben sisteme tekrar dahil olup, bildiklerimi öğretip gösterebiliyorum. Şu anda sistemin çok iyi bir işleyişi var. Benim oğlum da çıraklıktan mezun oldu ve şimdi fabrikanın başına geçti. Altında da mühendisler çalışıyor."

"Çocukların maaşını asgari ücrete tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere yönelik müjdesini olumlu bulduklarını belirten Kılıç, "Biz öğrencilerin maaşını asgari ücrete kadar tamamlayacağız. Ben diğer işveren arkadaşlarımdan da aynı hassasiyeti öğrencilere göstermesini istiyorum. Çocukları teşvik etmeye devam edelim. Aileler çocuğu çırak olacak diye ön yargılı olabiliyor. Özellikle medyada meslek liselerine yönelik olumsuz algının değiştirilmesi gerekli." diye konuştu.