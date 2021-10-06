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'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli "Ekranım Güvende" paketi hediye - Son Dakika

'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli "Ekranım Güvende" paketi hediye

06.10.2021 10:39
'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli

Vodafone'dan akıllı telefon alışverişini yapan Vodafone faturalı müşterilerine 1 yıllık "Ekranım Güvende" paketi hediye ediliyor.

Vodafone'dan akıllı telefon alışverişini yapan Vodafone faturalı müşterilerine 1 yıllık "Ekranım Güvende" paketi hediye ediliyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Ekranım Güvende" ile tüm Vodafone faturalı müşterilerine, üretici garantisi kapsamı dışında kalan ve düşürme ya da çarpmaya bağlı oluşan ekran kırılmaları ve çatlaklar gibi kullanıcı kaynaklı ekran hasarları için bir defaya mahsus ücretsiz tamir hizmeti veriliyor ve bu esnada yedek cihaz temini sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin teknoloji alışverişlerine özel sunduğumuz avantajlarla her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Akıllı telefon kullanımı esnasında en büyük endişelerden birinin ekran arızaları olduğunu ve kullanıcıların akıllı cihaz satın alırken en çok tamir süresince yedek cihaz hizmetinin sağlanmasına dikkat ettiklerini görüyoruz. Yaptığımız araştırmalar da bize müşterilerimizin, telefon ihtiyaçlarına ek sunulan hizmetlerde yüzde 56 ile en çok yedek cihaz özelliğini tercih ettiğini gösteriyor. Bu doğrultuda, akıllı telefon alışverişlerinde yeni ekran koruma paketimiz olan 'Ekranım Güvende'yi ücretsiz vererek satış sonrası dönemde yaşanabilecek ekran hasarlarında müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Bu paket sayesinde müşterilerimiz, akıllı telefonlarının ekranı zarar görürse dahi uçtan uca dijital bir deneyimle tamir sürecini tamamlayabiliyor."

Satış sonrası kolay destek

Akıllı telefonunu Vodafone'dan alan müşteriler, cihazın ekranının zarar görmesi durumunda Vodafone web sitesinden anında tamir talebi oluşturabiliyor. Verilen kargo koduyla cihazını tamir için kargolayan müşteriler, tüm süreci online takip edebiliyor. Tamir edilen cihaz doğrudan müşterinin evine teslim ediliyor.

Süreci çevrim içi kanaldan devam ettirmek istemeyen müşteriler ise kendilerine en yakın Vodafone mağazasına giderek hasar talebi oluşturabiliyor. Bu durumda mağazadaki çözüm uzmanları arızalı cihazı kargoya veriyor. Bu seçeneği tercih eden müşteriler, tamir edilen cihazı tekrar mağazadan teslim alabiliyor. Vodafone, cihazı tamir sürecinde olan müşterilerine ücretsiz yedek cihaz desteği sağlıyor. Bu kapsamda iOS kullanıcılarına iOS, Android kullanıcılarına ise Android yedek cihaz sunuluyor.

"Ekranım Güvende" paketi kapsamında, müşterilere Kurulum Rehber/IOS/Android Hesap Kurma, Danışman Desteği gibi hizmetler de sağlanıyor.

Vodafone, Türkiye, Android, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli 'Ekranım Güvende' paketi hediye - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'dan yeni telefon alanlara 12 ay geçerli "Ekranım Güvende" paketi hediye - Son Dakika
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