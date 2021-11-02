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Doğu Karadeniz'den 10 ayda 1 milyar 192 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den 10 ayda 1 milyar 192 milyon dolarlık ihracat

02.11.2021 10:25
Doğu Karadeniz'den 10 ayda 1 milyar 192 milyon dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden, bu yılın ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen ihracat, 1 milyar 192 milyon 187 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden, bu yılın ocak-ekim döneminde gerçekleştirilen ihracat, 1 milyar 192 milyon 187 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 10 aylık döneminde yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak, 1 milyar 192 milyon 187 bin 515 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 7 artışla 926 milyon 533 bin 201 dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Söz konusu dönemde ihracatın, yüzde 60'la en çok arttığı Gümüşhane'de 54 milyon 251 bin 521 dolara ulaştığını belirten Kalyoncu, Rize'de yapılan ihracatın yüzde 37 artışla 165 milyon 322 bin 641 dolara yükseldiğini, Artvin'de ise yüzde 3 düşüşle 46 milyon 80 bin 152 dolara gerilediğini aktardı.

Kalyoncu, anılan dönemdeki ihracatın 614 milyon 506 bin dolarlık kısmını fındık ve mamulleri, 165 milyon 673 bin dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünleri, 144 milyon 995 bin dolarlık kısmını maden ve metal ürünleri, 90 milyon 773 bin dolarlık kısmını su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 37 milyon 247 bin dolarlık kısmını otomotiv endüstrisi, 21 milyon 441 bin dolarlık kısmını ise savunma sanayinin oluşturduğuna dikkat çekti.

En yüksek ihracat artış oranını yakalayan sektörün yüzde 88 artışla savunma sanayisi olduğunu belirten Kalyoncu, otomotiv endüstrisi ihracatında yüzde 56, metaller sektöründe ise yüzde 51 artış yaşandığını vurguladı.

Doğu Karadeniz'den bu yılın 10 ayında 129 ülkeye ihracat yapıldığına işaret eden Kalyoncu, "İlk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artmış, Rusya Federasyonu'na ihracatta yüzde 32, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatta ise yüzde 43 artış sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Karadeniz, İhracat, Trabzon, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den 10 ayda 1 milyar 192 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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