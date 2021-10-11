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DTSO ve DTB müşterek toplantılarının yedincisini gerçekleştirdi - Son Dakika

DTSO ve DTB müşterek toplantılarının yedincisini gerçekleştirdi

11.10.2021 12:33
DTSO ve DTB müşterek toplantılarının yedincisini gerçekleştirdi

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Oda, Borsa Müşterek toplantısının 7'incisi gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Oda, Borsa Müşterek toplantısının 7'incisi gerçekleştirildi. Toplantıda oda ve borsanın müşterek çalışmalarıyla kentte yapılabilecek projeler ile planlanan çalışmalar karara bağlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Odalar ve Borsalar kanunu gereği dört ayda bir yapılması gereken Oda, Borsa Müşterek toplantısına Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, oda, borsa yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri katıldı. Diyarbakır Ticaret Borsasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, kentin, oda ve borsa üyelerinin gelişimi için ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsasının ticarette ve sanayide ağırlığı olan, tarımsal üretimde de önemli bir yeri olan Diyarbakır'ın her alanda gelişimi için birlikte çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Yeşil, "Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte oda ve borsa olarak ilimizde Covid-19 salgınının ticari hayata etkilerini hep birlikte asgariye indirmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Birlikte düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz oda borsa müşterek toplantılarımızda almış olduğumuz kararlar ile atacağımız adımlarla normalleşme sürecinde ilimiz, üyelerimiz ve Diyarbakır iş camiamız için faydalı olacağımıza inanıyorum. Bu nedenle burada alınacak kararların şimdiden ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise oda ve borsanın birlikteliğinin, geçmişten gelen bir kültür olduğunu dile getirdi. Bu birlikteliği kurumsal birlikteliğe dönüştürmenin önemine değinen Kaya, "Diyarbakır'da bir sivil toplum birlikteliği var, bu birliktelik kamu çalışmalarını da tetikliyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oda, borsa müşterek toplantısının 7'incisi gerçekleştirildi. Toplantıda Diyarbakır'da kurulması planlanan Lojistik Merkez çalışmaları, merkez bünyesinde kurulması düşünülen hububat ve pamuk lisanslı depoculuk ile ilgili yapılan çalışmalar, bölge istişare toplantısı, arabuluculuk semineri, Antalya, İzmir ve İstanbul illerinde düzenlenecek fuar organizasyonları hakkında, DTSO ile DTB ortaklığında yapılacak çalışmalar karara bağlandı. - DİYARBAKIR

DTSO ve DTB müşterek toplantılarının yedincisini gerçekleştirdi
DTSO ve DTB müşterek toplantılarının yedincisini gerçekleştirdi
DTSO ve DTB müşterek toplantılarının yedincisini gerçekleştirdi

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Türkiye, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DTSO ve DTB müşterek toplantılarının yedincisini gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: DTSO ve DTB müşterek toplantılarının yedincisini gerçekleştirdi - Son Dakika
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