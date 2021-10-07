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Dünya genelinde çağrı merkezi hizmeti sunan Webhelp'in Ankara ofisi açıldı - Son Dakika

Dünya genelinde çağrı merkezi hizmeti sunan Webhelp'in Ankara ofisi açıldı

07.10.2021 09:27
Dünya genelinde çağrı merkezi hizmeti sunan Webhelp'in Ankara ofisi açıldı

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede müşterilerine çağrı merkezi ve müşteri deneyimi hizmeti sunan Webhelp'in Ankara ofisi açıldı.

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede müşterilerine çağrı merkezi ve müşteri deneyimi hizmeti sunan Webhelp'in Ankara ofisi açıldı.

Şirketin Ankara ofisinin YDA Center'da gerçekleştirilen açılışına, Webhelp Kurucusu ve Üst Yöneticisi Olivier Duha, Türkiye Üst Yöneticisi Metin Tarakçı ve davetliler katıldı.

Duha, AA muhabirine, Webhelp'in Türkiye operasyonları ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış kaynak hizmet sağlayıcısı Webhelp'in Türkiye'de 12 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini belirten Duha, "Önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'deki çalışan sayısını 20 binin üzerine taşıyacağımızı düşünüyoruz. Türkiye, Webhelp'in en hızlı büyüyen bölgelerinden biri." dedi.

Duha, gelecek 3 yıl içinde 400 milyon liralık yatırım yapmayı planladıkları bilgisini vererek, 1 yıl içinde Ankara'daki faaliyetlerini geliştireceklerini ve daha sonra diğer şehirlerdeki potansiyele bağlı olarak bazı yerlerde ofisler açmayı planlayabileceklerini söyledi.

Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Duha, "Ekip sayesinde bu ülkede büyüme potansiyelinin çok önemli olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye'ye büyük yatırımlar yapmaya hazır olduğumuza tamamen güveniyorum." diye konuştu.

"Salgın sürecinde ekibimizi iki kat büyütmeyi başardık"

Webhelp Türkiye Üst Yöneticisi Tarakçı da şirketin Ankara ofisinde 3 yılda en az 1000'in üzerinde kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'de 2008 yılında faaliyete başladıklarını aktaran Tarakçı, bu süreçte ülkede çok ciddi yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Tarakçı, Türkiye'de 7 ilde faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla e-ticaretin büyümesi ve evlere hizmetlerin yayılımıyla müşteri hizmetleri yapımızla daha da büyütmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 100'ün üzerinde müşteriye hizmet verdiklerini belirten Tarakçı, bu müşterilerin Türkiye'nin lider kurumları olduğunu ve müşteri portföylerinde yerli ve uluslararası kurumlar bulunduğunu kaydetti.

Tarakçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şirkete ve sektöre etkilerine de değinerek, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde yara alan sektörlerin olmasından dolayı üzgünüz ama kendi sektörümüz adına da şükrediyoruz, açıkçası gelişimden memnunuz. Büyümemizi, küçülen sektörlerden de genç insanları transfer ederek yapılandırdık. Ülke olarak da şirket olarak da koşmaya, pozitif kalmaya ve daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz."

Salgın döneminde kriz olarak başlayan süreci bir fırsata dönüştürdüklerini vurgulayan Tarakçı, ekiplerini iki kat büyütmeyi başardıklarını söyledi.

Tarakçı, Türkiye'deki yatırımların yüksek potansiyel taşıdığını ve insan kaynağının nitelikli olduğunu bildirdi.

Almanya'ya 40 milyon avroluk hizmet ihracı

Türkiye'den Almanya'ya hizmet ihracatı yaptıklarını belirten Tarakçı, şunları kaydetti:

"Şu anda 1500'ün üzerinde arkadaşımız tamamen Almanya'ya hizmet veriyor ve Alman müşterilere Türkiye'den destek oluyoruz, döviz girdisi elde ediyoruz. Almanya'da 3,5 milyon Türk var ve burada müthiş bir hizmet ihracatı potansiyeli bulunuyor. Şu anda bizim Webhelp olarak Almanya'ya hizmet ihracatımız yılda 40 milyon avro seviyelerine kadar çıktı."

Tarakçı, bu rakamın daha fazla artırılmasının mümkün olduğunu ifade ederek, bunun bir hayal olmadığını ve işi sahiplenmek, devlet ya da kamu kurumlarının da şirketlere sahip çıkmasıyla gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Almanya'da mevcut yüksek işçilik maliyetlerinin daha da artacağına dikkati çeken Tarakçı, "Bizim de Almanya'ya kıyasla maliyetlerimiz oldukça iyi seviyede. Bunu mutlaka değerlendirmek zorundayız." dedi.

Togo Cumhuriyeti, Almanya, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya genelinde çağrı merkezi hizmeti sunan Webhelp'in Ankara ofisi açıldı - Son Dakika Ekonomi


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