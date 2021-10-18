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En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren yatırım fonları

18.10.2021 14:21
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,21 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,21 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,087492-2,23
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043990-2,21
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,778260-2,19
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,894411-0,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,501479-0,87
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,086758-0,84
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,843695-0,81
Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,120603-0,69
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,046098-0,67
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,144351-0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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