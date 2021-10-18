En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,21 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087492 -2,23 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043990 -2,21 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,778260 -2,19 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,894411 -0,97 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 17,501479 -0,87 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086758 -0,84 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,843695 -0,81 Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120603 -0,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046098 -0,67 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,144351 -0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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