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Eylül'de en yüksek reel getiri DİBS'de oldu - Son Dakika

Eylül'de en yüksek reel getiri DİBS'de oldu

07.10.2021 10:14
Eylül'de en yüksek reel getiri DİBS'de oldu

Eylül ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,53 oranında DİBS'de gerçekleşti.

Eylül ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,53 oranında DİBS'de gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,53 oranlarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31, Euro yüzde 0,73, Amerikan doları yüzde 0,74, külçe altın yüzde 0,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,63 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01, Euro yüzde 0,43, Amerikan doları yüzde 0,44, külçe altın yüzde 0,66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,32 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,23 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,66 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,67 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,49 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,38 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,96 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,32 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 21,21, Euro yüzde 21,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 23,50, DİBS yüzde 25,76 ve külçe altın yüzde 27,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 5,14, Euro yüzde 5,32, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,90, DİBS yüzde 10,62 ve külçe altın yüzde 12,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eylül'de en yüksek reel getiri DİBS'de oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Eylül'de en yüksek reel getiri DİBS'de oldu - Son Dakika
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