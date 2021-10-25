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Gaziantep'in ihracat başarısı yüz güldürüyor - Son Dakika

Gaziantep'in ihracat başarısı yüz güldürüyor

25.10.2021 11:54
Gaziantep'in ihracat başarısı yüz güldürüyor

Türkiye'de en fazla ihracat yapan 5. il olan Gaziantep, 2021'in 9 ayındaki ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,59 yükselterek 7 milyar 344 milyon 534 bin dolara çıkardı.

Türkiye'de en fazla ihracat yapan 5. il olan Gaziantep, 2021'in 9 ayındaki ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,59 yükselterek 7 milyar 344 milyon 534 bin dolara çıkardı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) derlediği bilgilere göre, Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep'in ihracatçılarının her geçen gün artan dış satımdaki başarısı dikkati çekiyor.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. il konumunu Ankara'yı geçerek aralıksız 15 aydır sürdüren kentteki dış satımcılar, ürünlerini sınır dışına ulaştırmak ve yeni pazarlara girmek için gayret sarf ediyor.

İhracat hacmi 1 milyar dolar üzerindeki birçok sektörü barındıran ve ülke ihracatına önemli katkı sağlayan kent yılın ocak-eylül döneminde 7 milyar 344 milyon 534 bin dolarlık dış satıma imza attı. Gaziantepli ihracatçıların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,59 artırarak dış satımdaki başarısı yüz güldürüyor.

Söz konusu dönemde en çok ihracatı Irak, ABD ve Suriye'ye gönderen kent en fazla geliri ise 1 milyar 770 milyon 25 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden elde etti. Bu sektörü 1 milyar 664 milyon 696 bin dolarla halı ve 1 milyar 405 milyon 541 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri sektörü izledi.

İhracat sistematik olarak artıyor

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, AA muhabirine, Gaziantep'in yılın 9 ayında Güneydoğu'nun yaptığı ihracatın yüzde 87'lik kısmını üstlendiğini söyledi.

Kent ihracatının 2016'dan beri sistematik olarak artış trendi gösterdiğini belirten Kileci, "Gaziantep olarak yıl sonundaki hedefimiz 10 milyar dolar, öyle görünüyor ki yılı bu seviyelere yakın bir noktada bitireceğiz." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise sanayi kenti Gaziantep'te yürüttükleri birçok çalışmayla kentin ihracat başarısına daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Gaziantep'in ihracatı, sanayisi ve istihdamıyla bölge ve ülkenin gözde üretim merkezlerinden olduğuna işaret eden Ünverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Başarımızın temelinde sektörel zenginliğimiz önemli etken ve 155 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz. Dünya ekonomilerinde çoğu ülkede küçülme yaşanırken ülkemiz büyüme sağladı ve burada Gaziantep yaptığı ihracatla önemli bir paya sahiptir. Aylık bazda ihracatımız 1 milyar dolara yaklaşırken, yıl sonunda hedefimiz 10 milyar dolara ulaşmak. İnşallah şehrimiz ihracatını yıl sonu itibarıyla çift haneli rakamlara da ulaştırmış olacağız. Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, halı, tekstil ve hammaddeleri sektörlerimiz de milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor."

OSB Başkanı Cengiz Şimşek de Gaziantep'in güçlü sanayi yapısıyla hemen hemen her sektörde söz sahibi olduğunu ifade etti.

"Gaziantep sanayisinin çeşitliliğinin faydası pandemi döneminde daha belirgin şekilde ortaya çıktı." değerlendirmesini paylaşan Şimşek, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle özellikle gıda ve hijyen sektörüne yönelik ürünlerin talebinde dünya genelinde bir artış oldu. Gaziantep'in üretim potansiyeli sayesinde bu ürünlerin tedarikinde ciddi bir sorun yaşanmadı. Gaziantepli sanayiciler dış pazarlarda meydana gelen daralmalara karşı hızlı karar alma ve yeni pazarlar bulma konusunda da son derece başarılıdır."

Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in ihracat başarısı yüz güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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