Gaziantepli iş insanlarından Azez'e iş gezisi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi üyeleri, Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve terörden arındırılan Azez'deki ticari hacmini geliştirmek istiyor.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Şube Başkanı Fatih Fedaioğlu ve dernek üyeleri, iş gezisi kapsamında MÜSİAD Azez Şubesi Başkanı Mahmut Mustafa'yı ziyaret etti.

Daha sonra Fedaioğlu ve beraberindekiler, Azez Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı, Azez Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Aşaui ve Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Derbala ile bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Fedaioğlu, Azez'in Gaziantepli iş insanları için önemli olduğunu vurguladı.

Azez ve Gaziantep'in geçmişten gelen bağları bulunduğunu ifade eden Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Her sektörde faaliyet gösteren iş insanlarımızla Azez'e ticari amaçla geldik ve gördük ki burası gerçekten bakir bir bölge birlikte yapacağımız çok iş var. Her ne kadar dış etkenler bizleri ayırmaya çalışsa da Türkiye ve Suriye halkı etle tırnak gibidir ayrılmamalıdır. Bizi kardeş yapan inancımız ve komşuluk hakkımızdır. Yüce dinimiz, 'İnanıyorsanız kardeşsiniz' diyor. İnşallah ilişkilerimizin gelişmesi anlamında bu toplantı bir başlangıç olur. Çalışmalarımız iş birliklerimiz ve ticari anlamda da kardeşlik anlamında da birbirimizden istifade etmemiz gerekiyor. Aynı coğrafyada yaşıyoruz, aynı kaderi paylaşıyoruz."

Azez Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Aşaui ise Türkiye her alanda kendilerine destek verdiğini belirtti.

Diğer ülkelerin kendilerini mülteci olarak gördüğünü fakat Türkiye'nin görmediğini aktaran Aşaui, "Bizlere 'kardeşlerimiz' diyerek sahip çıktı. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. MÜSİAD'ın bölgelerine yapacağı yatırımları önemsediklerini ve karşılıklı iş alanında varlığımızı sürdüreceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantepli iş insanları kentte esnafı gezdi, yöre halkıyla sohbet etti.