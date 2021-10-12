GCA, Kütahya'da iki yeni cam ambalaj fabrikası kuracak

Gürok Holding şirketlerinden GCA, Kütahya'da cam ambalaj üretimi için iki yeni fabrika yatırımı yapacak.

GCA'dan yapılan açıklamaya göre, şubatta Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci fabrikasını devreye alan şirket, 420 ton olan günlük üretim kapasitesini, ilave ettiği 400 tonla yaklaşık iki katına çıkardı. Bu süreçte istidam edilen çalışan sayısı da yüzde 100 artarak 500'e yükseldi.

Şirket, gelecek yıl üçüncüsünü, 2023'te de dördüncüsünü tamamlama hedefiyle beyaz (flint) ve yeşil (renkli) cam ambalaj üretimleri yapacak iki yeni fabrika yatırımı daha yapacak.

Kütahya 1. OSB içinde inşa edilecek bu fabrikalar, 500'er tondan toplam 1.000 ton günlük üretim kapasitesine sahip olacak. Bu iki yeni cam ambalaj fabrikası GCA nezdinde şimdiye kadar inşa edilen en büyük kapasiteli fırınlar olma özelliği taşıyacak.

GCA'nın 2023'teki üretim kapasitesi de toplamda 1.800 tonla yıllık 1 milyar adetten 2,5 milyar adede çıkacak. Aynı zamanda 700 kişiye ek istihdam sağlanacak. Yeni üretim yerleşkesinde toplam 5 fabrikada 2 bin 500 tonluk günlük üretim kapasitesine çıkılabilecek.

"İhracat yaptığımız ülke sayısını 50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, cam ambalaj sektöründe müşterilerine en iyi ve en kaliteli ürünleri sunmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Bu hedef doğrultusunda ülke ekonomisi için katma değer sağlamayı görev edinerek yatırımlarına hızla devam ettiklerini kaydeden Gayret, şu açıklamalarda bulundu:

"Şubatta devreye aldığımız ikinci fabrikamızdan sonra, önümüzdeki yıl tamamlanacak üçüncü fabrikamızın inşaatına başladık. Dördüncü fabrikamızın hazırlıklarına da en kısa sürede başlayarak 2023'te tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlarla, Türkiye'deki cam ambalaj üretim kapasite payımızı yüzde 15 seviyesinden önce yüzde 20, ardından yüzde 25 seviyesine çıkarmayı ve yeni ürün portföyümüzle yeni müşterilere ulaşmayı planlıyoruz. Bu iki fabrika yatırımımızla pazarı tek başımıza yüzde 16 büyüterek Türkiye'nin ikinci büyük cam ambalaj üreticisi olacağız. Başta Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 40'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, yeni yatırımlarımızla ülke sayısını 50'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."