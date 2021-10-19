Getir, hizmet verdiği ülke sayısını Portekiz ile 8'e çıkardı

Sene başından bu yana Avrupa'daki hızlı büyümesini sürdüren Getir, hizmet verdiği ülkeler arasına Portekiz'i de ekledi.

Getir, global marka olma vizyonu ile hizmet ağını genişletmeye ve yatırımlarına devam ediyor. Bu sene başında İngiltere ile Avrupa pazarına adım attıktan sonra kısa bir süre içinde Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'ya giriş yapan Getir'in son durağı Portekiz oldu. İlk olarak Lizbon'da hizmet vermeye başlayacak olan Getir'in hizmet verdiği ülke sayısı da böylece 8'e ulaştı.

Londra'dan Amsterdam'a, Berlin'den Paris'e, Milano'dan Barselona'ya kadar Avrupa'nın en büyük şehirlerinde başarılı bir şekilde operasyonunu sürdüren Getir, şimdi de Lizbon sokaklarını mora boyuyor. Bu yıl sonuna kadar ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir, böylece toplamda 9 ülkede faaliyete geçmiş olacak.