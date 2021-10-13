Üye Girişi
Global tekstil endüstrisinin geleceğini sürdürülebilirlik belirleyecek - Son Dakika

Global tekstil endüstrisinin geleceğini sürdürülebilirlik belirleyecek

13.10.2021 13:00
Global tekstil endüstrisinin geleceğini sürdürülebilirlik belirleyecek

Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, "Tekstil ve hazır giyim endüstrisinde sürdürülebilirlik beklentileri açısından henüz buz dağının sadece ucunu gördüğümüze inanıyorum.

Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, "Tekstil ve hazır giyim endüstrisinde sürdürülebilirlik beklentileri açısından henüz buz dağının sadece ucunu gördüğümüze inanıyorum. Müşteriler, ortaklar, sivil toplum ve hükümetlerden gelen baskı artıyor. Tedarik zincirlerini ve iş modellerini buna göre uyarlamayı başaran şirketler gelişmek için çok daha fazla şansa sahip olacak." dedi.

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği'nin "Nordic Talks" serisi, tekstil sektörünün en büyük karbon ve su ayak izine sahip endüstrilerden biri olması sebebiyle sürdürülebilir tekstil, döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve çevreye duyarlı tasarım webinarıyla devam etti.

"Gelecek İçin Döngüsel, Yaratıcı ve Sürdürülebilir Tekstil" başlıklı etkinlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında teknoloji, inovasyon ve sorumlu üretimin tekstil endüstrisindeki etkileri tartışıldı.

Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe'nin ev sahipliği yaptığı webinarın konuşmacıları Ecco Shoes Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, Fibertex Nonwovens Türkiye Genel Müdürü Kemal Say ve Aquaporin Endüstriyel Su Satış Direktörü Soren Robenhagen oldu. Etkinliğin moderatörlüğünü ise BluProjects kurucusu Sinem Çelik üstlendi.

Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Hoppe, tekstil ve hazır giyim endüstrisinde sürdürülebilirlik beklentileri açısından henüz buz dağının sadece ucunun görüldüğüne inandığını belirterek, "Müşteriler, ortaklar, sivil toplum ve hükümetlerden gelen baskı artıyor. Tedarik zincirlerini ve iş modellerini buna göre uyarlamayı başaran şirketler gelişmek için çok daha fazla şansa sahip olacak. Danimarkalı moda ve tekstil şirketleri arasında yakın zamanda yapılan bir anket, salgın sonrası dönemde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin başarı için kilit parametreler olacağına inandıklarını gösterdi. Bu konuda en büyük itici güç ise müşteri taleplerinin değişeceğini öngören işletme sahipleri, çalışanlar ve perakende sektörü." ifadelerini kullandı.

Fibertex Nonwovens Türkiye Genel Müdürü Kemal Say da dünyanın kaynaklarının sınırsız olarak kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Son 100 yılda bu tüketim o kadar arttı ki gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik. Şimdi iki seçeneğimiz var; ya durup mevcut sistemimizi güncelleyeceğiz ya da aynı şekilde devam edip kaçınılmaz kıyametle karşı karşıya kalacağız. AB kaynaklı düzenlemelerle birlikte sürdürülebilir kalkınma kavramı ve hedefleri bu noktada elimizdeki en önemli kaynak. Bu doğrultuda Fibertex Nonwovens olarak sorumlu ve bilinçli üretimi benimseyerek tekstil sektörünün ve özellikle nonwoven (dokuma olmayan) sektörünün lider firmalarından biri olarak yolumuza devam ediyoruz."

Ecco Shoes Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda ise "Hem tabaklama hem ayakkabı yapımını kapsayan Ecco, derinin tabaklanmasında kullanılan su miktarını büyük ölçüde azaltan DriTan teknolojisi ile daha sürdürülebilir bir süreç için adım attı. 25 milyon litre su... DriTan ile Ecco tabakhanelerinde her yıl bu kadar su tasarrufu sağlanacak." dedi.

Aquaporin Endüstriyel Su Satış Direktörü Soren Robenhagen ise yeşil üretim modelleri geliştirmek, küresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak için yenilikçi su arıtma çözümleriyle tekstil endüstrisini, atık suları temizlemesi ve yeniden kullanması için desteklediklerini bildirdi.

Tek bir tişört üretmek için 2 bin 700 litre su kullanılıyor

Verilen bilgiye göre, moda endüstrisi, dünya çapında yılda 80 milyar ila 150 milyar arasında giysi üretiyor ve satıyor. Ortalama olarak bir kıyafet sadece 7 kez giyildikten sonra elden çıkarılıyor, ömrü ise yaklaşık 3 yıl oluyor. Üretilen tüm giysilerin yüzde 84'ü birkaç yıl içinde yakma fırınları veya çöp depolama alanlarına atılıyor. Tekstillerin doğada yok olması ise 200 yıldan fazla zaman alıyor.

En büyük su tüketici ve kirleticilerinden biri olan tekstil endüstrisi, su kirliliğinin yüzde 20'sinin kaynağı durumunda bulunuyor. Her yıl 190 bin ton tekstil mikro plastik, sentetik tekstillerin yıkanmasıyla da yaklaşık 0,5 milyon ton mikro elyaf okyanuslara karışıyor. Moda endüstrisi yılda yaklaşık 93 milyar metreküp su harcıyor, tek bir tişört üretmek için 2 bin 700 litre su kullanılıyor.

Bu arada, "Nordic Talks", Nordic Bakanlar Kurulu'nun 2019 yılında dünyanın en sürdürülebilir bölgesi olma hedefiyle hayata geçirildi. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor.

Danimarka, İstanbul, Türkiye, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Global tekstil endüstrisinin geleceğini sürdürülebilirlik belirleyecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş 13:19 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü 12:47 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız 12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu 12:23 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü 12:17 Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor 11:52 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor 11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Kılıçdaroğlu, 11:03 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın

Son Dakika Haberleri
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
12:46 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız
12:24 Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı
12:22 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu
12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü
12:17 Kaptanlık verilen Marcao, arkadaşının üzerine yürüdü
11:48 Gençlerden duygulandıran mektup! Jose Sosa ve Mesut Özil ziyaretlerine gidecek
Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum         
13:22
KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu         
13:09
ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti         
12:36
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Mahkemede kendisine Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
11:49
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu         
20:03
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 13:31:50. #1.13#
SON DAKİKA: Global tekstil endüstrisinin geleceğini sürdürülebilirlik belirleyecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement