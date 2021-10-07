"Growtech Uluslararası Tarım Fuarı" için hazırlıklar tamamlandı

Antalya'da sektör temsilcilerinin bir araya geleceği "Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı"na katılımın yoğun olması bekleniyor.

Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde "Keşfet, Büyüt, Kazan" sloganıyla 24-27 Kasım'da düzenlenecek fuarda, 20 ülkeden 600'ün üzerinde firma yer alacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yatırım teşvik belgelerinde tarım yatırımlarının payının yüzde 49'a çıktığını, bu güçlü ivmenin doğru ürün planlaması ve sürdürülebilir bakış açısıyla desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.

İhracatta olumlu gelişmenin devam ettiğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bu yıl ihracatta 2 milyar doları geçeceğiz ve bunun üçte birini tarım sektörü sağlayacak. Tarımsal üretim değerinde Antalya Türkiye'nin birinci ilidir. Antalya örtü altı tarımda 300 bin dekara yaklaşan sera alanı ile Türkiye'de ilk sıradadır ve örtü altı üretimin yaklaşık yarısı ilimizde yapılmaktadır. Antalya'nın üreticisi, salgın sürecinde de üzerindeki sorumluluğun gereğini fazlasıyla yapmıştır. Bu zor dönemde sektörümüz iç piyasanın yanı sıra yurt dışı taleplere de karşılık verebilmiştir."

Çetin, ATSO olarak Growtech ile faydalı bir işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek, fuar kapsamında düzenledikleri "ATSO Growtech Tarım İnovasyon Yarışması" ile her yıl sektörde fark yaratan projeleri ödüllendirdiklerini anlattı.

"Tarım alanında önemli bir fuar"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır da kentte son yıllarda tarımsal ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilendiğine dikkati çekti.

Tarımdaki ihracat rakamlarının önceki yıllara göre ciddi bir artış kaydedildiğini belirten Çandır, girdi maliyetlerinin azaltılması durumunda daha fazla üretim ve ihracatın olacağını aktardı.

Fuara katılımın yoğun olacağına işaret eden Çandır, "Growtech Uluslararası Tarım Fuarı her yıl artan katılımcı sayısıyla Asya ve Avrupa'da tarım alanında gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er ise 60 bin metrekare fuar alanının tamamının dolduğunu, güvenli ve verimli fuar deneyimi için hazırlıkların bittiğini kaydetti.