Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 174,90 161,50 8,30 Tofaş Oto Fabrikası 55,60 52,90 5,10 TürkTraktör 165,20 157,60 4,82 Erbosan 92,95 89,45 3,91 Albaraka Türk 1,85 1,79 3,35 Ege Endüstri 1.181,20 1.144,00 3,25 Mavi Giyim 70,90 68,70 3,20 Otokar 344,10 334,00 3,02 Karsan Otomotiv 3,67 3,57 2,80 Zorlu Enerji 1,55 1,51 2,65 Türk Hava Yolları 14,37 14,00 2,64 İndeks Bilgisayar 6,61 6,45 2,48 Bera Holding 10,20 9,96 2,41 Aydem Enerji 6,86 6,70 2,39 Arçelik 32,90 32,14 2,36 Kordsa Teknik Tekstil 24,62 24,08 2,24 Alarko Holding 8,55 8,37 2,15 Sarkuysan 12,45 12,19 2,13 Türk Telekom 7,45 7,30 2,05 Şekerbank 1,01 0,99 2,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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