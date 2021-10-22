Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 169,00 172,00 -1,74 Brisa 23,38 23,64 -1,10 Gübre Fabrikaları 58,35 58,90 -0,93 Sarkuysan 14,44 14,57 -0,89 Ülker Bisküvi 19,66 19,80 -0,71 Ford Otosan 187,40 188,60 -0,64 Arçelik 33,36 33,56 -0,60 Vestel 24,40 24,50 -0,41 Şok Marketler Ticaret 11,14 11,18 -0,36 Aksa Enerji 7,07 7,09 -0,28 Turkcell 15,83 15,87 -0,25 Kordsa Teknik Tekstil 25,62 25,68 -0,23 Coca Cola İçecek 79,95 80,00 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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