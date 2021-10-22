Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|169,00
|172,00
|-1,74
|Brisa
|23,38
|23,64
|-1,10
|Gübre Fabrikaları
|58,35
|58,90
|-0,93
|Sarkuysan
|14,44
|14,57
|-0,89
|Ülker Bisküvi
|19,66
|19,80
|-0,71
|Ford Otosan
|187,40
|188,60
|-0,64
|Arçelik
|33,36
|33,56
|-0,60
|Vestel
|24,40
|24,50
|-0,41
|Şok Marketler Ticaret
|11,14
|11,18
|-0,36
|Aksa Enerji
|7,07
|7,09
|-0,28
|Turkcell
|15,83
|15,87
|-0,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,62
|25,68
|-0,23
|Coca Cola İçecek
|79,95
|80,00
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi