Üye Girişi
Hak-İş Genel Başkanı, asgari ücret tespit komisyonunun geniş katılımlı olmasını istedi - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı, asgari ücret tespit komisyonunun geniş katılımlı olmasını istedi

13.10.2021 11:00
Hak-İş Genel Başkanı, asgari ücret tespit komisyonunun geniş katılımlı olmasını istedi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun temsil açısından zayıf olduğunu belirterek, daha geniş katılımlı olması gerektiğini bildirdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun temsil açısından zayıf olduğunu belirterek, daha geniş katılımlı olması gerektiğini bildirdi.

Arslan, Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'nde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Asgari ücret ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 40 olduğunu ve bunun büyük bir bölümünün de özel sektörde yer aldığını belirtti.

Asgari ücret belirlenmesinde artık farklı bir modele ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi:

"Asgari ücret tespit komisyonunda, temsil açısından son derece zayıf, adaletsiz ve katılım anlayışından uzak bir sistem mevcut. Bu nasıl aşılabilir, uzun yıllar gündeme getirdik. Sanıldı ki orada Türk-İş olmasın biz olalım. Biz böyle demiyoruz, herkes üyesi kadar orada olsun, bu yapılmadı. Asgari ücret komisyonunda mevzuat değişimi lazım. Daha geniş katılımlı olmalı, sendika üye sayısına oranla temsil edilmeli."

Geniş katılımlı tespit komisyonu oluşturulmasının hem tartışmaları, hem de bir kesim üzerindeki sorumluluğu azaltacağını aktaran Arslan, daha katılımcı bir yapının inşa edilmesi gerektiğine işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm sektörler durma noktasına gelirken üretimin devam ettiğini ve hatta ihracatta rekor kırıldığını dile getiren Arslan, bunun işçiler sayesinde olduğunu ve bu açıdan işverenlerden daha cömert olmalarını beklediklerini kaydetti.

"Sendikalı olmak teşvik edilmeli"

Sendikanın da cazip hale getirilmesi gerektiğini belirten Arslan, ürünün üstüne "bu ürün sendikalı işçiler tarafından üretildi" gibi yazılar yazılabileceğini ya da sendikalı işçi çalıştıran işverene vergi indirimi gibi çeşitli avantajlar sunulabileceğini söyledi.

İşverenin teşviklerden yararlanmak için sendikalı işçi çalıştırmayı isteyeceğini anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikalı olmak teşvik edilmeli. Bu durum hükümetin işini de kolaylaştırır, gelir dağılımı azalır. Toplu sözleşmelerin olduğu yerde kayıt dışı olmaz. Sosyal güvenlik gelirleri, vergi gelirleri artar, iş kazaları azalır. Örgütlü yapıların olduğu yerde ölümlü iş kazaları oranı yüzde 1'in altında. Çünkü tedbirler elden bırakılmıyor. AK Parti hükümeti geldiğinde kayıt dışı istihdam yüzde 55'di, salgın öncesi yüzde 35'lere düştü. Salgın döneminde kayıt dışı daha da azaldı, son rakamlar yüzde 29 olmuş."

Hizmet İş Sendikası, Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Hak İş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hak-İş Genel Başkanı, asgari ücret tespit komisyonunun geniş katılımlı olmasını istedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar 11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kılıçdaroğlu, 11:03 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın
Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor 10:45 Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı 10:43 Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor 10:33 İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandılar! Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmedi ve adamları sınır dışı ediliyor
Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktı, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı 10:30 Yunan askerleri, göçmenleri 4 gün boyunca aç bıraktı, ölmek üzerelerken Türk askerleri kurtardı Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı 10:16 Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı

Son Dakika Haberleri
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
11:02 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler
11:02 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın
10:44 Son dakika! Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işleme alınıyor
10:43 Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı
10:42 Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi
10:26 Brezilya, Marcao'nun peşinde! 10 milyon euroluk anlaşma sağlandı
Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde         
11:10
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler         
11:03
Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olması beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya çıkacak         
10:55
Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı Romanya'da karışıklık! Galatasaray'ın Morutan transferi yargıya taşındı         
10:44
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı yanlışlıkla çöpe attı Şans oyunundan kazandığı 200 bin TL'lik kartı yanlışlıkla çöpe attı         
10:32
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı         
10:25
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı         
09:17
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı         
08:49
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Hak-İş Genel Başkanı, asgari ücret tespit komisyonunun geniş katılımlı olmasını istedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement