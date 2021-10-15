Üye Girişi
Hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara dikkat - Son Dakika

Hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara dikkat

15.10.2021 10:09
Hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara dikkat

Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trouw Nutrition açıklamasına göre, hızla artan dünya nüfusuyla birlikte hayvansal gıdalara olan talep de gün geçtikçe artıyor. Bu noktada hayvanların sağlıklı gelişimi de insan sağlığı için önem taşıyor. Hayvanların toksin ve bakteri ihtiva eden yemlerle beslenmesi, yanlış antibiyotik kullanımı hayvansal gıda sağlığını etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme rutininde, hayvansal besin tüketimi önem taşıyor. Hem protein hem de vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin olan et, süt, yumurta, balık gibi besinleri doğru kaynaklardan güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamak içinse hayvancılık sektörüne görev düşüyor. Trouw Nutrition, 100 yıllık global tecrübesi ve çiftlikten sofraya bakış açısıyla hayata geçirdiği ürünleri sayesinde hayvanların sağlıklı gelişimine ve Türkiye'nin besin zinciri kalitesine katkıda bulunmak için çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, hayvansal gıda sağlığını etkileyen faktörler olduğunu belirterek, "Toksin içeren yemle beslenen hayvanlarda; canlı ağırlıkta azalma, performans kayıpları, nihai ürün kalitesinde bozulma ve bağışıklık sisteminin baskılanması sonucu enfeksiyonlara karşı direncin azalması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Belirli küfler tarafından üretilen mikotoksinler ile mücadele yem güvenliği ve dolayısıyla sağlıklı gıda için büyük önem taşıyor. Trouw Nutrition olarak biz gıda üretiminin önemli basamaklarından biri olan yem güvenliğini sağlama hedefimiz doğrultusunda Mycomaster cihazımız ve MasterLab laboratuvarımızda yapılan analizlerle mikotoksin riskinin tespiti ve azaltılması yönünde yoğun çalışmalar sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Düşük yem hijyeni hayvan ve insan sağlığı için risk oluşturuyor"

Mikotoksinleri sahada doğru bir şekilde ve dakikalar içinde analiz etmeye olanak sunan ve bu sayede ham madde yönetimine de imkan tanıyan Mycomaster analiz cihazı ile riski kısa sürede belirlediklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Geleceği besleme misyonumuz çerçevesinde MasterLab laboratuvarımızda küf ve mikotoksin kontaminasyon miktarının belirlenerek kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesinden, stres testi analizlerine kadar pek çok konuda hizmet sunuyoruz. Artan dünya nüfusunun sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hayvanların sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri ve optimum verim için ihtiyaç duydukları besin maddelerinin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerekiyor. Hayvan yemleri, Enterobakter, küf ve maya gibi mikroorganizmalar tarafından bozulma veya kontamine olma riskiyle karşı karşıyadır. Bir bakteri türü olan Salmonella hayvansal ürünlerden insanlara geçerek gıda kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor.

Düşük yem hijyeni bu bakımdan hayvan ve insan sağlığı için risk oluşturuyor. Yemin kalitesini kontrol etmek içinse analiz yapmak gerekiyor. Sağlıklı gıda üretimi adına öncellikle hayvanların sağlıklı yem tüketmeleri gerektiğine inanan bir firma olarak yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak ve bu besinleri hayvanların ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde eşleştirmek için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz modüler hassas besleme sistemimiz NutriOpt ile farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin laboratuvara gerek kalmadan besin içeriklerinin yerinde ve hızla analiz edilmesini sağlıyoruz. Bu sayede hayvanlarda yanlış besleme nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını ve kayıpları önlemeye katkıda bulunuyoruz."

"Antibiyotik kullanımının sınırlandırılması büyük önem taşıyor"

Köse, gıda sağlığı ve güvenliği açısından antibiyotik direnci konusunun son derece önemli olduğunu belirterek, yoğun ve yanlış antibiyotik kullanımının ilaca dirençli bakterileri egemen hale getirdiğini ifade etti.

"Antimikrobiyal direnç olarak adlandırılan bu durumdan kurtulabilmek adına antibiyotik kullanımının sınırlandırılması hem hayvan hem de insan sağlığını desteklemek için büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenen hayvanların antibiyotiğe olan ihtiyacı da azalabiliyor." ifadelerini kullanan Köse, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürdürülebilir hayvancılığı ve yem güvenliğini odağına alan bir şirket olarak hayata geçirdiğimiz LifeStart konseptimiz ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyoruz. LifeStart konseptimiz içerisinde yer alan buzağı, koyun, keçi mamalarımız ve civciv yemlerimiz ile geleceğin sağlıklı hayvanlarının yetiştirilmesine yardımcı oluyoruz. Bu bilimsel yaklaşım bize hayvanın erken dönem beslemesine yatırım yapmanın hayvanın potansiyeli ve yaşam boyu performansı üzerinde yoğun ve uzun süreli etkileri olduğunu gösteriyor.

Bunun yanında yetiştiricilerin sahadaki problemlerini birebir çözmek, ihtiyaçlarına destek olabilmek adına teknik ekiplerimizin uzmanlığından ve şirketimizin inovatif, çözüm odaklı yaklaşımlarından yoğun olarak faydalanıyoruz. Ayrıca çiftliklerimizin kullandığı ham maddelerin kalitesini daha iyi takip edebilmeleri için Ankara'da bulunan laboratuvarımızdan da faydalanıyor; çiftliklere besin madde ve toksin analizi desteği de sunuyoruz."

Köse, hayvanlar için vitamin ve mineral desteğinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Çiftlik ve kümes hayvanlarının verimlilikleri, sağlıklı gelişebilmeleriyle paralel olarak ilerliyor. Sağlıklı gelişimin yolu ise diğer tüm besinsel öğelerin yanı sıra vitamin ve minerallerin güvenilir kaynaklardan yeterli bir şekilde alındığı doğru besleme yöntemlerinden geçiyor. Geniş ürün portföyümüz ile kümes ve çiftlik hayvanlarının sağlıkla gelişebilmelerine ve yaşam boyu yüksek performans gösterebilmelerine katkı sağlıyoruz. Yüksek kaliteli kaynaklar ile hayvan ve gıda güvenliğinin sağlanabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antibiyotik, Veteriner, Çiftlik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara dikkat - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Taksi yolcusu, yol vermedi diye temizlik işçisini bıçakladı! Kanlar içinde yere yığılan adam olay yerinde can verdi 09:43 Taksi yolcusu, yol vermedi diye temizlik işçisini bıçakladı! Kanlar içinde yere yığılan adam olay yerinde can verdi
Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı 09:15 Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu 08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi 08:00 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış 00:13 İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak

Son Dakika Haberleri
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi
10:06 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
09:34 Son dakika: Yükselişine devam eden dolar 9,21 ile rekor tazeledi
09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi
09:15 Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı
09:05 FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş
08:44 DHKP-C'ye operasyon! 15 ilde 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi         
09:26
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Üst geçidin beton ayağına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu Üst geçidin beton ayağına çarpan araç, 3 kişiye mezar oldu         
01:02
Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti         
21:22
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 10:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvansal ürünlerde gıda sağlığını olumsuz etkileyen noktalara dikkat - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement